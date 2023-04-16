بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 6 في تصادم سيارتين بالمنيا

لقي شخص مصرعه وأصيب 6 أشخاص آخرين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين، بسبب التخطي الخاطئ بالطريق الدائري بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين السيارة رقم 5892 والسيارة رقم 2416 ملاكي بالطريق الدائري.

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف تبين وقوع الحادث بسبب التخطي الخاطئ، مما أسفر عن مصرع بسام. م 13 عاما مقيم بقرية طوح الخيل.

كما أسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص هم: شيماء. ف 25 عاما وفتحي. م 25 عاما ومحجوبة. ا 55 عاما وطهير. ش 20 عاما ومريم. س 5 سنوات وأحمد. س 3 سنوات.

تم نقل المصابين الـ6 إلي المستشفي العام، وتراوحت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه كسور، وتم إيداع الجثة بالمشرحة، وتحفظت إدارة المرور علي السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

