راكب يحاول تهريب 16 ألف عبوة طبية للأسنان في مطار القاهرة.. صور

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، محاولة راكب مصري يعمل في مجال مبيعات طب الأسنان تهريب كمية كبيرة من مستلزماتها في الحقائب وفي التفتيش الذاتي.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من تنزانيا استوقف محمد السيد قنديل مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد سيد احمد مأمور الجمرك و محمد عبد المنعم صالح رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات متكررة بكثرة داخل حقائب الراكب، قام إبراهيم عامر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف عبد الله حمدي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن وجود كمية من مستلزمات طب الأسنان وسط الملابس بالحقائب.

قام أحمد أبو بكر مدير الجمرك بتكليف لجنة مكونه من عبد الله حمدي و اسلام ربيع و طارق فرج من ادارة الامن الجمركي لتفتيش الراكب ذاتيا مما اسفر عن ضبط كمية اخري من نفس المستلزمات اخفاها الراكب في ملابسه التي يرتديها فتم تشكيل لجنة مكونه من محمد نبيل طلب و وليد حجاج و محمد فتح الله و الدكتور مؤمن حسن مآمير الجمرك وذلك لجرد وعد وتصنيف وتحريز المضبوطات التي بلغت ١٦٤٦ وحدة وكيس وعبوة من مستلزمات طب الأسنان.

أمر احمد ابو بكر فؤاد مدير الإدارة الثانية بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٩٣ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.