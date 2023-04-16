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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

تمكن رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.  

ففى أثناء قيام رجال الجمارك بالادارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 1 برئاسة محمد حفظي أحمد مدير الإدارة الرابعة بإنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الشارقة علي رحلة خطوط طيران العربية اشتبه احمد عبد الله حسن مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر فى راكب مصرى الجنسية اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وقام سامي سليمان مديىر الحركة المشرف على صالة الوصول رقم ١  بمبني الركاب رقم ١ بتكليف مصطفي فاضل و محمود امام مامورى الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فلم يسفر التفتيش عن وجود شيء مخالف، ونظرا لارتباك الراكب، عرض مدير الحركة الامر علي محمد حفظي مدير الإدارة الرابعة بالانابة فقام بتكليف كل من مصطفي فاضل و محمد طلعت مأمورا الجمرك بتفتيش الراكب ذاتيا فتبين وجود عدد من الهواتف المحمولة مخبأة داخل حزام ملفوف علي وسط الراكب أسفل ملابسه وعدد اخر من التليفونات داخل الجاكيت الذي يرتديه الراكب، وقامت لجنة مشكلة من محمود عبد الرؤوف و علي شرقاوي و محمد عادل و ياسمين جمال مأمورى الجمرك تحت اشراف علاء شحاته مدير الحركة بجرد وعد وتصنيف وتحريز المضبوطات التي بلغ عددهم ١٩  هاتف محمول ماركة iPhone و ٤ هاتف ماركة samsung باجمالي ٢٣ هاتف.

قرر زكريا حسب الله مدير عام جمارك الركاب مبني رقم ١ إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي. 

 

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