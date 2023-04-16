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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جنرال موتورز تشارك رسم تخطيطي لسيارات الدفع الرباعي الجديدة

صدى البلد

يستمر الحساب الرسمي GM Design لاستوديو تصميم جنرال موتورز على انستاجرام في نشر رسومات رائعة لأفكار مركبات وبرائات إختراع، بعضها يشبه الأفكار الجامحة والبعض الآخر يحمل أفكاراً واقعية، وكان من بينها صورة لسيارة دفع رباعي فاخرة جذب الانتباه.

جنرال موتورز تشارك رسم تخطيطي لسيارات الدفع الرباعي الجديدة

نظرًا لكونها رسمًا للتصميم، فإن النسب مبالغ فيها ولكن هناك تشابه واضح مع شيفروليه ترافرس بتصميمها العام، وقضبان السقف تبدو مشابهة لتلك التي رأيناها في النماذج الأولية المموهة لطراز الجيل التالي.

 

يحمل التصميم بعض الميزات التي تشير إلى شيفروليه كامارو ، ولا سيما الجزء الخلفي، والمصابيح الخلفية الرباعية، لكنها أكثر بروزًا بكثير من سيارة الأداء شيفروليه كورفيت، لدينا أيضًا نوافذ ضيقة، والتي يمكن أن تكون مجرد أثر جانبي لكون هذا رسم مفهوم مبالغ فيه، لكن كامارو تشتهر بنوافذها الضيقة.

توقيت هذا المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي مثير للاهتمام، قبل بضعة أسابيع فقط أعلنت شيفروليه أن إنتاج كامارو سينتهي مع طراز عام 2024، لم يكن لدى صانع السيارات ما يقوله عن خليفتة لكنه وعد بأن قصة كامارو لم تنته. 

 

وفي الوقت نفسه، كانت الشائعات حول إنشاء جنرال موتورز لعلامة تجارية فرعية من كامارو لشفروليه نشطة للغاية ، مما يشير إلى المستقبل حيث يمكن أن تنضم سيارة كامارو الرياضية ذات البابين إلى سيارات الدفع الرباعي، ربما مثل تلك التي شوهدت في منشور تصميم جنرال موتورز هذا.

 

نظرًا لكوننا حسابًا رسميًا لشركة جنرال موتورز ، فإننا نعلم أنه لن يكون هناك تسرب عرضي للطرازات المستقبلية، لكن مشاركة أفكار تصميمات التي تشبه المركبات المستقبلية يمكن أن تكون بالتأكيد وسيلة لقياس اهتمام الجمهور قبل المضي قدمًا في شيء نهائي. في الوقت الحالي ، علينا فقط أن ننتظر ونرى ما يخبئه المستقبل لكل من كامارو وترافيرس.

الدفع الرباعي جنرال موتورز أنستاجرام شيفروليه كامارو

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