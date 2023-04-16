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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات|5 موديلات رياضية جديدة في السعودية.. خصم 70% لفترة محدودة على سيارة BMW 520I

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :

 

بداية من 130 ألف ريال.. 5 سيارات رياضية جديدة في السعودية| صور

يتميز السوق السعودي بالمنافسة القوية في فئة السيارات الرياضية "الكروس أوفر" ، حيث تتسابق العديد من العلامات التجارية لتقديم أقوى الإصدارات.

 

تحت 500 ألف جنيه .. 5 سيارات جديدة بالسوق المصرية |صور

تحتوي السوق المصرية على العديد من الطرازات المتنوعة، سواء من فئة السيدان أو الهاتشباك، أو الفئة الرياضية، إلى جانب تنوع التجهيزات بحسب الطريقة الخاصة بكل علامة تجارية، بينما يلعب عامل السعر دورًا كبيرًا في عملية اختيار سيارة جديدة.

 

سبورتاج وتوسان.. 5 سيارات كورية رياضية بالسوق المصرية| صور

تحتل السيارات الكورية مكانة مميزة بالسوق المصرية وتعتبر الأكثر مبيعاً إلى جانب السيارات اليابانية والصينية، ومن أبرز السيارات الكورية في فئة الكروس أوفر كيا سبورتاج وهيونداي توسان.

 

خصم 70% لفترة محدودة على سيارة BMW 520I

تقدم العلامة التجارية البافارية BMW أسطولاً متنوعاً من السيارات، وخاصة في فئات الكروس أوفر الرياضية والسيدان، وتعتبر سيارة BMW 520I أحد أشهر إصدارتها، حيث تأتي بتصميم خارجي أنيق بالإضافة لأقوى تجهيزات الترفيه والسلامة.

 

فرصة.. جيب كومباس بخصم 70% | صور

تتميز سيارات العلامة التجارية جيب بإصداراتها القوية في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV ، ومن بين أشهر إصداراتها جيب كومباس.

 

أكثر 5 سيارات SUV مبيعًا في مصر .. بالأسعار

كشفت تقارير المجمعة المصرية للتأمين الاجباري على السيارات بالتعاون مع المرور، عن حجم مبيعات السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV، داخل السوق المصري، وذلم خلال شهر مارس الماضي من العام 2023.

 

 

 

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