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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صحف الكويت .. مصر والسعودية تدعوان لاجتماع طارئ للجامعة العربية بشأن السودان واجتماع عاجل لمجلس الجامعة العربية اليوم

صدى البلد

الخارجية المصرية تتابع أوضاع المصريين في السودان
الجيش السوداني يعلن السيطرة على جميع مقار قوات الدعم السريع في أم درمان
وزراء خارجية الإمارات والسعودية وأمريكا يدعون لوقف التصعيد في السودان
السعودية تدعو لسرعة وقف العمليات العسكرية في السودان
مجلس الأمن يصدر بيانا حول الاشتباكات في السودان


سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الأحد، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وذكرت صحيفة "الوطن" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعرب عن قلق مصر البالغ من تطورات الموقف في السودان على إثر الاشتباكات الدائرة هناك، وذلك خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وأكد الرئيس المصري "خطورة التداعيات السلبية لتلك التطورات على استقرار السودان، الذي يمر بلحظة تاريخية دقيقة، تستدعي أقصى درجات الحكمة وضبط النفس"، مطالباً الأطراف السودانية بتغليب لغة الحوار والتوافق الوطني، وإعلاء المصالح العليا للشعب السوداني الشقيق.

ونقلت "الراي" عن بيان أصدرته وزارة الخارجية المصرية قوله إن "القطاع القنصلي بوزارة الخارجية المصرية على مدار الساعة أوضاع المواطنين المصريين المقيمين في كافة أنحاء جمهورية السودان الشقيقة على خلفية التوترات التي تشهدها"، مطالبة المواطنين المصريين المقيمين في السودان توخى اقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن مناطق التوترات والإقلال من التحركات غير الضرورية والتزام المنازل لحين استقرار الأوضاع.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "القبس" أن مصر والسعودية،دعتا لعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين؛ لمناقشة الوضع في السودان.

وقالت "الأنباء" إن القوات المسلحة السودانية أعلنت أنها سيطرت علي جميع مقرات قوات الدعم السريع بأم درمان بكامل عتادها وآلياتها وأسلحتها التي خلفتها قوات الدعم السريع وراءها أثناء الهروب من هذه المواقع.

وقالت "الجريدة" إن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكين، والإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد بحثوا خلاله الأوضاع الراهنة في السودان، حيث أكدوا "على أهمية وقف التصعيد العسكري، والعودة إلى الاتفاق الإطاري، بما يضمن أمن واستقرار السودان وشعبه".

ونقلت "الوطن" عن الأمير بن فرحان قوله "ندعو الأشقاء في السودان إلى سرعة وقف العمليات العسكرية والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنب التصعيد، وتغليب مصلحة الشعب السوداني الشقيق بالحفاظ على مكتسباته ومقدراته".

وطالب بن فرحان أيضاً و"بالعودة إلى الإتفاق الإطاري الذي يهدف للوصول إلى إعلان سياسي يحقق الأمن والاستقرار والازدهار للسودان وشعبه الشقيق".

دوليًا، ذكرت "الأنباء" أن أعضاء مجلس الأمن أعربوا عن قلقهم العميق إزاء الاشتباكات العسكرية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ، وأعربوا عن أسفهم للخسائر في الأرواح والجرحى ، بما في ذلك بين المدنيين.

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