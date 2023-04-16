شكرا على الرحلة يا ريسة.. أحمد خالد صالح من مسلسل تحت الوصاية

شارك الفنان أحمد خالد صالح صورة جديدة له من مسلسل تحت الوصاية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.





وكتب أحمد: " شكرا علي الرحلة ياريسة ".

قصة مسلسل تحت الوصاية



وتكافح أم لطفلين مجاهدة المجتمع الذكوري بهدف الحفاظ على حضانة أولادها بعد وفاة زوجها، حتى لو كان ذلك يجتمع ليها أن ترتدي ثوب الرجال، وتكون صيادة أسماك، وتغُير المنطقة السكنية الخاصة بها، لتشعر مع أولادها بالحرية وأنها غير محاطة بقيود وتحكمات الواصيين على أبنائها، حيث إنها تعاني لعدم قدرتها على التحكم في طريقة صرف الأموال على أبنائها، ولا حتى تعليمهم بالشكل الذي يليق بهم وتطمح إليه، ولكنها تواجه العديد من المشاكل في سبيل الحصول على حريتها.

أبطال مسلسل تحت الوصاية



ويشارك في مسلسل تحت الوصاية مع منى زكي، العديد من الفنانين، منهم: دياب، رشدي الشامي، مها نصار، الطفل عمر شريف، أحمد خالد صالح، خالد كمال، محمد عبد العظيم، أحمد عبد الحميد، علي الطيب، ثراء جبيل، نهى عابدي، جميل برسوم، والمسلسل من تأليف شيرين وخالد دياب، وذلك تحت قيادة المخرج محمد شاكر خضير.