عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شكرا على الرحلة يا ريسة.. أحمد خالد صالح من مسلسل تحت الوصاية

أحمد خالد صالح
أحمد خالد صالح

شارك الفنان أحمد خالد صالح  صورة جديدة له من مسلسل تحت الوصاية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.


 

وكتب أحمد: " شكرا علي الرحلة ياريسة ".

 

قصة مسلسل تحت الوصاية 
 

وتكافح أم لطفلين مجاهدة المجتمع الذكوري بهدف الحفاظ على حضانة أولادها بعد وفاة زوجها، حتى لو كان ذلك يجتمع ليها أن ترتدي ثوب الرجال، وتكون صيادة أسماك، وتغُير المنطقة السكنية الخاصة بها، لتشعر مع أولادها بالحرية وأنها غير محاطة بقيود وتحكمات الواصيين على أبنائها، حيث إنها تعاني لعدم قدرتها على التحكم في طريقة صرف الأموال على أبنائها، ولا حتى تعليمهم بالشكل الذي يليق بهم وتطمح إليه، ولكنها تواجه العديد من المشاكل في سبيل الحصول على حريتها.

 

أبطال مسلسل تحت الوصاية
 

ويشارك في مسلسل تحت الوصاية مع منى زكي، العديد من الفنانين، منهم: دياب، رشدي الشامي، مها نصار، الطفل عمر شريف، أحمد خالد صالح، خالد كمال، محمد عبد العظيم، أحمد عبد الحميد، علي الطيب، ثراء جبيل، نهى عابدي، جميل برسوم، والمسلسل من تأليف شيرين وخالد دياب، وذلك تحت قيادة المخرج محمد شاكر خضير.

احمد خالد صالح محمد شاكر خالد صالح محمد شاكر خضير طفلين الوصاية تحت الوصاية أبطال مسلسل تحت الوصاية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفأجاة.. السبت أول أيام عيد الفطر في هذه الحالة

تبدأ من 50 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن اليوم الأحد

أول تحرك من الأهلي بعد سباب جماهيره لشيكابالا

دعاء ليلة القدر .. ردد أفضل 410 أدعية مستجابة تفتح لك الأبواب المغلقة

لأول مرة منذ 11 شهرًا| الدولار يتراجع عالميا ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه

تراجع الذهب عالميا.. وأقل سعر لعيار 21 الآن

اليوم.. القضاء يحدد مصير مرتضى منصور

هل ليلة القدر في 25 رمضان؟.. علاماتها ظهرت وترقبوا الباقي منها فى الصباح

ترشيحاتنا

بدأ من 4700 عام| مظاهر احتفال وعادات شم النسيم لدى المصريين القدماء

بـ 7 مقاعد.. سعر جلوري 330S العائلية «الأرخص في مصر»

كهربا في ورطة.. هل يتخلى الأهلي عنه؟ إعلامي يكشف التفاصيل

كانت جاية 6 شهور وقعدت 23 سنة.. حكاية باتريستيا البولندية مع الغردقة

هل يجوز احتساب العيدية من زكاة المال.. اعرف الرأي الشرعي

50 جنيها للبلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الأحد 16-4-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق تمنعك من العطش بعد تناول الرنجة في رمضان

شاهد.. أول دراجة هوائية بعجلات مربعة

هنلبس صيفي ولا شتوي.. مفاجأة في الطقس أول أيام العيد

بـ3 آلاف تمرينة ضغط.. أسترالي يدخل موسوعة جينيس

فيديو

اتهموها بشرب الخمور في رمضان.. كيف ردت نوال الزغبي؟| فيديوجراف

عبد القادر يستعد للانتقال إلى ـسيسكا موسكو وديانج لـ بشكتاش التركي |فيديو

ماذا يحدث بالسودان .. البرلمان العربي قلِق ومصر توقف رحلات الطيران للخرطوم

أسعار الذهب والدولار اليوم وعيار 21 مفاجأة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وصاية مني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. والله لسه بدري

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: كلمات ليست كالكلمات

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: النصر أو الشهادة فى الكتيبة 101

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

اﻟﻤﺰﻳﺪ