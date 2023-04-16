نائب التنسيقية: نحتاج لرؤى مبتكرة لإدارة أصول الدولة غير المستغلة

قال النائب خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن حصر الدولة الدقيق للأراضي الفضاء غير المستغلة في المناطق المختلفة، والتوصل إلى سبل استغلالها على الوجه الأمثل، خطوة على الطريق الصحيح من اجل ضمان الاستفادة منها بما يعود بالنفع على اقتصاد البلاد.

وتابع بدوي في بيان صادر عنه أنه يوجد عدد كبير من الأراضي غير المستغلة، وبالتالي العمل على تطويرها لضمان استدامة استثماراتها للأجيال المستقبلية، أمر ضروري وحتمي خاصة مع التحديات الراهنة التي يشهدها العالم من أزمات اقتصادية متتالية.

ونوه نائب التنسيقية الدكتور خالد بدوي إلى المردود الإيجابي الكبير بشأن تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة للدولة، بعد الاستفادة من الأصول والأراضي الفضاء غير المستغلة، ناهيك عن توفير فرص عمل للأيدي العاملة من الشباب، وتسخير طاقاتهم فيما يحقق الصالح العام.

وأكد النائب خالد بدوي أن الأراضي غير المستغلة متواجدة بكافة محافظات جمهورية مصر العربية، ولكن العقبة الأساسية تكمن في إدارة الدولة لهذه الأصول والموارد برؤى مبتكرة، وهو ما نرجو العمل عليه لضمان أقصى استفادة منها.