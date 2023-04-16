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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أخبار تهمك| مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. وهذا موعد ذروة الموجة الحارة

حالة الطقس وأسعار
حالة الطقس وأسعار الذهب والدولار اليوم

الذهب.. قدم موقع صدى البلد، اليوم الأحد 16 أبريل 2023، مجموعة متنوعة من الأخبار الخدمية والتي تهم الكثير من المواطنين، ويأتي على رأسها أسعار الذهب، وحالة الطقس وآخر تحديثات الدولار والعملات الأجنبية والعربية، ومن خلال التقرير التالي نستعرضها لكم.
 

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استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم نهاد سمير ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم الأحد ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الذهب، أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 16- 4-2023.

الذهب اليوم

سجل سعر الذهب اليوم 


سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2594 جنيها للجرام.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2270 جنيه.

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1946 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 18160 جنيها.
 

 

أسعار العملات الأجنبية والعربية

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.83 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 34.08 جنيه للبيع، و33.96 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 38.69 جنيه للبيع، و38.56 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 101.05 جنيه للبيع، و100.71 جنيه للشراء.

 

حالة الطقس 
 

 ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود على البلاد طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء، مائل الدافئ على السواحل الغربية، حار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة 31 17

الاسكندرية 26 16

الاسماعيلية 31 16

الغردقة 32 20

المنيا 32 16

سوهاج 34 17
 

استمرار ارتفاع درجات الحرارة على مدار الأسبوع

 

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاعا في درجات الحرارة اليوم، الأحد، ومستمرة على مدار الأسبوع، حيث تتأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من مناطق صحراوية تساعد على ارتفاع درجات الحرارة. 
 

وقالت “غانم”، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، إنه متوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة على مدار الأسبوع لتكون الذروة يوم الثلاثاء، وتسجل درجة الحرارة 32 درجة، منوهة إلى أننا ما زلنا في النصف الأول من فصل الربيع، ومن الوارد أن نشهد حالة من التقلبات الجوية. 

حالة الطقس


وأضافت أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تصل اليوم إلى 31 درجة، ولكن نشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة ليلا مقارة بفترة النهار، لافتة إلى أن هناك تكونا للشبورة المائية في الصباح الباكر.
 

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