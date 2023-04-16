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استمرار ارتفاع الحرارة.. والأرصاد تحذر من برودة الليل

إيمان عبد اللطيف
إيمان عبد اللطيف - مذيعة "صدى البلد"

قدمت مذيعة “صدى البلد” إيمان عبد اللطيف تغطية جوية خاصة، حيث أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاعا في درجات الحرارة اليوم، الأحد، ومستمرة على مدار الأسبوع، حيث تتأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من مناطق صحراوية تساعد على ارتفاع درجات الحرارة.

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وقالت “غانم” إنه متوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة على مدار الأسبوع لتكون الذروة يوم الثلاثاء، وتسجل درجة الحرارة 32 درجة، منوهة إلى أننا ما زلنا في النصف الأول من فصل الربيع، ومن الوارد أن نشهد حالة من التقلبات الجوية.

وأضافت أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تصل اليوم إلى 31 درجة، ولكن نشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة ليلا مقارة بفترة النهار، لافتة إلى أن هناك تكونا للشبورة المائية في الصباح الباكر.

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