عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جلسة طارئة لمجلس الأمن الإفريقي اليوم لمناقشة التطورات في السودان

السودان من الأحداث
السودان من الأحداث الجارية

ذكر مجلس الأمن والسلم الأفريقي إنه بصدد عقد جلسة طارئة اليوم لمناقشة تطورات السودان، والأحداث التي تجري بها، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عدة.

وحث المجلس  الدول الإفريقية الأطراف على الهدوء ووقف النار، والنقاش حول الممكن الفترة المقبلة.

وبالأمس، أعرب مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، مساء أمس (السبت)، عن قلقه العميق من الاشتباكات الجارية في السودان.

ووفق بيان صحفي صادر عن مجلس الأمن، «أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم العميق إزاء الاشتباكات العسكرية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وأعربوا عن أسفهم للخسائر في الأرواح والجرحى بما في ذلك بين المدنيين»، حسب ما نقلته الصفحة الرسمية لبعثة المملكة المتحدة في الأمم المتحدة عبر «تويتر».

وارتفعت حصيلة قتلى الاشتباكات المستمرة في السودان إلى 56 قتيلاً مدنياً، كما أعلنت نقابة الأطباء، اليوم الأحد. وتحدثت النقابة عن «عشرات القتلى» في صفوف قوات الأمن لكن لا تشملهم حصيلة القتلى هذه. وأحصت النقابة نحو 600 جريح بينهم عدد من أفراد قوات الأمن.

وحث أعضاء مجلس الأمن على وقف الأعمال القتالية فوراً، وإعادة الهدوء، ودعوا جميع الأطراف إلى العودة إلى الحوار لحل الأزمة الحالية في السودان.

وشدد أعضاء مجلس الأمن على أهمية الحفاظ على وصول المساعدات الإنسانية وضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة، وأكدوا من جديد التزامهم القوي بوحدة وسيادة واستقلال السودان وسلامة أراضيه.

وذكرت مصادر دبلوماسية، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة مشاورات مغلقة، غداً الاثنين، حول الوضع في السودان.

في هذا السياق، قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأحد، إن الصين قلقة للغاية بشأن التطورات في السودان، وإنها تحث طرفي الصراع على وقف إطلاق النار للحيلولة دون تفاقم الوضع.

وزارة الخارجية الفترة المقبلة القوات المسلحة اشتباكات المملكة المتحدة مجلس الأمن الأفريقي الخارجية الصينية الدول الافريقية القوات المسلحة السودانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تبدأ من 50 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن اليوم الأحد

الجيش السوداني يعلن هروب حميدتي من مخبئه

فرصة أخيرة.. تحركات مرتضى منصور للعودة إلى رئاسة الزمالك

لأول مرة منذ 11 شهرًا| الدولار يتراجع عالميا ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه

مواعيد صرف معاشات شهر مايو 2023.. ماذا قالت عنها الجهات الرسمية؟

مندوب السودان بالجامعة العربية: قواتنا المسلحة ألحقت خسائر فادحة بالمتمردين

مش هشتغل مع محمد سامى تاني.. زينة تكشف سر خلافها مع مخرج جعفر العمدة

تذبذب قوي في سعر الذهب.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

موضوعات متعلقة

صحف السعودية| مجلس الأمن يعرب عن قلقه إزاء اشتباكات السودان.. واجتماع عاجل لمجلس الجامعة العربية

في احتفالهم بالعيد.. إطلاق سراح دفعة جديدة من الأسرى الأوكران

تسريبات البنتاجون تكشف حقيقية الموقف الأوكراني.. ضعف كبير

قائد قوات "فاجنر" يطلب من بوتين إعلان الانتصار في أوكرانيا ووقف الحرب

الدول السبع الكبرى تتفق على إنهاء تلوث البلاستيك عام 2040

قتال دامي.. كييف تضطر للانسحاب من بعض مواقع باخموت| تفاصيل

صحف السعودية: حراك من أجل سوريا بـ جدة يسبق القمة العربية.. إطلاق عملية تبادل الأسرى في اليمن.. تركيا تطلق قمراً اصطناعياً لرصد الأرض

تقرير مخابراتي : موسكو تتوقع صراعًا طويلاً في أوكرانيا .. ولهذا قامت بهذه الخطوة

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر: الأسرة مسؤولية شرعية مشتركة بين الزوج والزوجة

تحمل وقودا مهربا.. إيران تستولي على سفينة أجنبية في مياه الخليج

رانيا المشاط: الأزمات العالمية المتتالية فاقمت فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة

للمرة الثانية.. القضاء الإداري تؤجل نظر الطعون ضد عمومية المهندسين لـ30 أبريل

نفس ثمن موبايل جعفر العمدة.. سيارة شهيرة من بيجو

السيسي ورئيس جنوب السودان يؤكدان استعدادهما للوساطة بين الأطراف السودانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حاولت الحصول على نصف ثروته.. ماذا فعل أشرف حكيمي ليدمر حياة طليقته؟

كارثة غذائية .. خلط السمن النباتي بالقشطة يسبب جلطة بالقلب

ظهور نادر لـ شمس البارودي وحسن يوسف في عيد ميلاده.. تفاصيل

أقوى من المضاد الحيوي.. مشروب سحري لعلاج نزلات البرد في يوم

فيديو

وصل 2700 جنيه للجرام.. أسعار الذهب اليوم الأحد وضربة قوية للدولار

استمرار ارتفاع الحرارة.. والأرصاد تحذر من برودة الليل

تسريب الحلقة 25 من جعفر العمدة.. شوقي يكشف سر بلال شامة لمحمد رمضان

مش هشتغل مع محمد سامى تاني.. زينة تكشف سر خلافها مع مخرج جعفر العمدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وصاية مني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. والله لسه بدري

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: كلمات ليست كالكلمات

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: النصر أو الشهادة فى الكتيبة 101

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

اﻟﻤﺰﻳﺪ