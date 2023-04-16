كميت للتحكيم ينظم حفل إفطاره السنوي بحضور الوزراء والشخصيات العامة ورجال القضاء

نظم مركز "كميت" للتحكيم الدولي، برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس أمناء المركز، حفل إفطاره الرمضاني السنوي، أعقبته ندوة في حب مصر، عن فضل ليلة القدر، وتوجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لكلِّ ما يبذلُه من جهد لخدمةِ الوطن في مختلف المجالات والأصعدة.

وهنأ الحاضرون الإخوة المسيحيين بعيد القيامة الذي يأتي بالتزامن مع الليالي العشر الأخيرة من رمضان، مؤكدًين أن مصر ستظل تمثل دومًا بمسلميها ومسيحييها رمزًا للنسيج الواحد المترابط.

جاء ذلك بحضور كبار رجال القضاء والقانون وعدد من الوزراء وسفراء الدول العربية ورؤساء الهيئات القضائية، والعشرات من الشخصيات العامة وشيوخ قضاة مصر، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ,ورجال الاقتصاد.

حضر الاحتفالية الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، والمستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، والكابتن طاهر أبو زيد، وزير الرياضة الأسبق، والدكتور جمال أبو ضيف، والمستشار الوزير إبراهيم الهندي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والمستشار أحمد الزند، وزير العدل الأسبق، والمستشار أشرف واصل، والمستشار كمال خليفة، والدكتور أحمد حميدة، والدكتور ماجد الشربيني، والمستشار محمد عبد القادر، المحافظ الأسبق، والخبير الاقتصادي الدكتور أكمل الحق، والمحافظ اللواء طارق المهدي، والفنان خالد زكي، والخبير السياحي حسين شكري، عضو اتحاد الغرف السياحية، ورجل الأعمال محسن طلائع، والمهندس أسامة فرج، واللواء علاء محمود، مساعد وزير الداخلية الأسبق، ووزير الشباب الأسبق عماد البياني، والقاضيان سامى زين الدين وأشرف عيسى، رؤساء محاكم الجنايات.

وتحدث الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، في الندوة التي عقدت على هامش حفل الإفطار عن فضل العشر الأواخر من رمضان وأنها أحب إلى الله من غيرها، فالله يختصها بالعناية والاهتمام.

وأضاف أن العشر الأواخر هي أيام وليال مباركة لها خصائص كثيرة، وتُعد نفحة ربانية ونقطة انطلاق يجب علينا أن ننتهزها.

ودعا الحضور إلى اغتنام العشر الأواخر من رمضان بقراءة القرآن والذكر والصلاة، وبيَّن أن إحياء ليلة القدر يكون بالصلاة وقراءة القرآن والذكر والدعاء، وغير ذلك من الأعمال الصالحة، ويكفي أن فيها ليلة هي خير من ألف شهر ألا وهي ليلة القدر داعيًا المولى سبحانه وتعالى أن يديم على مصرنا الحبيبة وأهلها الاستقرار والأمن والسلام.

وفي كلمته، قال الدكتور المستشار سمير جاويد، نائب رئيس مجلس إدارة مركز كميت للتحكيم الدولى، إن “مثل تلك المناسبات الاجتماعية تزيد من الروابط والألفة بين جميع الفئات، وإننا نجتمع للتلاقي والتحاور وتدعيم الروابط الإنسانية والاجتماعية”.

وأضاف أن الحفل الذى تنظمه “كميت” هو تقليد تتبعه من أجل التعارف والتأكيد على وحدة الصف.

وأوضح أن المصريين دائمًا يثبتون أنهم نسيج واحد، خاصة في الأعياد، مشيرًا إلى أن المصريين جميعًا يحتفلون بالأعياد لا فرق بين مسلم ومسيحي، موجهًا التهنئة للأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، وللمسلمين بقُرب حلول عيد الفطر المبارك.

ولفت إلى أهمية عقد مثل هذه الفعاليات، ضمن استراتجية “كميت” في إطار التواصل بين الخبراء في جميع المجالات في إطار المسئولية المجتمعية والتحاور حول أهم القضايا المطروحة لتقديم الرؤى والخبرات، لما فيه خدمة الوطن، متمنيا للشعب المصرى الخير والسعادة خلال هذه الأيام المباركة، وكذلك التوفيق للقيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وذكر أن “كميت أصبح متواجدا في العالم العربي في 6 دول عربية، بينما يسعى المركز لأن يكون له فروع في أفريقيا وأمريكا وأوروبا، حيث نعمل علي نشر ثقافة التحكيم ونمو الاقتصاد وجذب الاستثمار من خلال استراتجية تعتمد علي المهنية للمساهمة في حل النزاعات، خاصة في مجال الاستثمار.

وأكد أنه “انطلاقا من دور مركز كميت للمساهمة في عملية التنمية وحل النزاعات الاقتصادية والتجارة الدولية، هناك سلسلة من الفعاليات العربية سوف يتم تنفيذها عقب عيد الفطر، وكلها تصب في دفع عجلة التنمية”.

ولفت إلى أن “هذه المرحلة الراهنة التي تمر بها مصر تحتاج لمزيد من الترابط ونكون يدا واحدة في مواجهة جميع التحديات، وسنعمل على تعزيز مثل هذه اللقاءات والحوارات الصادقة من أجل المساهمة في بناء الجمهورية الجديدة التى تبناها رئيس الجمهورية”.