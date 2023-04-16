موعد مباراة الأهلي والزمالك في ثاني جولات نهائيات الطائرة

يلتقي فريق كرة الطائرة بالنادي الأهلي أمام الزمالك مساء اليوم الأحد في ثان لقاءات النهائي الذي يقام بنظام البلاي أوف "الأفضل من 3".

تقام مباراة الأهلى أمام الزمالك فى الحادية عشرة مساءً على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.



ونجح الزمالك فى تحقيق الفوز فى اللقاء الأول من البلاى اوف بنتيجة 3/1، ويلتقي كل فريقين فى مباراتين حيث أقيمت المباراة الأولى أمس السبت، بينما ستقام المباراة الثانية اليوم الأحد الموافق 16 إبريل الجاري، وفى حال التعادل سوف يتم اللجوء إلى مباراة ثالثة فاصلة.

ويحتاج أبناء القلعة البيضاء لتحقيق فوز وحيد من لقاءين متبقين حيث يصعد الفريق الفائز بمواجهتين من أصل 3 للمباراة النهائية.

فيما يأمل المارد الأحمر في تحقيق الفوز مساء الأحد قبل اللجوء لمباراة فاصلة مساء الإثنين المقبل.

الجدير بالذكر، أن الزمالك هو حامل لقب البطولة الماضية عقب فوزه على نظيره الاتحاد السكندري في اللقاء الذي أقيم على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية.