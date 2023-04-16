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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدينار الكويتي بـ100.83 جنيه.. أسعار العملات العربية اليوم الأحد |تفاصيل

الدينار الكويتى أعلى
الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا

ارتفع سعر الدينار الكويتى بقيمة 28 قرشا فى بنوك مصر والأهلى على مدار تعاملات الأسبوع الماضي بينما استقر الريال السعودي والدرهم الاماراتي.

ويرصد موقع "صدى البلد" حركة بيع و شراء العملات العربية أمام الجنيه اليوم الأحد 16 أبريل 2023 وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي و الأهلي ومصر .

أسعار العملات العربية

بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى اليوم، الأحد، في البنك الأهلي، أعلى العملات العربية سعرا 99.84 جنيه للشراء و 100.83 جنيه للبيع مقارنة بـ 100.55 جنيه سعر إغلاق الأحد الماضي مرتفعا 28 قرشا خلال أسبوع.

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الأحد فى البنك الأهلي عند 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم الأحد فى البنك الأهلي نحو 8.39جنيه للشراء و8.40 جنيه للبيع .

أسعار العملات العربية فى بنك مصر

بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه اليوم الأحد أعلى العملات العربية سعرا 99.84جنيه للشراء و 100.83جنيه للبيع .

سعر الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى  اليوم الأحد فى بنك مصر نحو  8.19جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك مصر نحو 8.39جنيه للشراء و8.40جنيه للبيع 

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أسعار الريال السعودي في البنوك اليوم السبت 15-4-2023

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أسعار العملات العربية في مصر اليوم السبت 15-4-2023

أسعار العملات العربية فى البنك المركزي


وسجلت العملات العربية اليوم الأحد فى البنك المركزي وفقا لاخر تحديث :

بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد أعلى العملات العربية سعرا نحو 100.70جنيه للشراء و 101.05جنيه للبيع .  

سعر الريال السعودي

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد فى البنك المركزي نحو  8.22 جنيه للشراء و8.24جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد فى البنك المركزي نحو 8.39جنيه للشراء و8.42جنيه للبيع .


العملات العربية الأعلى عالميا

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.
 

العملات العربية الدينار الكويتي الريال السعودى الدرهم الاماراتى الجنيه

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