عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانى: الاستراتيجية الوطنية للصناعة تزيد معدلات التصدير

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

أكد محمد سليم عضو مجلس النواب، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية تهدف لتوطين  مختلف الصناعات لدعم الاقتصاد الوطنى وتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع والمنتجات الصناعية.

وقال “سليم” لـ"صدي البلد"، علي ضرورة استمرار عمل الحكومة فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية والاستمرا فى مواجهة التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية، مشيدا بحرص الدولة علي توطين الصناعة وتعميق المكون المحلي في عملية التصنيع.

 زيادة تنافسية المنتجات المصرية

وتابع النائب حديثه:" أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية تهدف ايضا لزيادة معدلات صادراتنا للأسواق الخارجية ودعم قطاع التصدير والعمل على زيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وتوفير السيولة النقدية للمصدرين للوفاء بالتزاماتهم.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الموقف التنفيذي لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، وعمرو هزاع، وزير مفوض تجارى بوزارة التجارة والصناعة، وشيماء على، مدير عام التخطيط الاستراتيجي بوزارة التجارة والصناعة.

وأكد رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع، اهتمام الدولة بقطاع الصناعة، وذلك بالنظر لما يمثله من أهمية كبيرة فى تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة، موضحاً أن الهدف من إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتنمية الصناعية هو التعامل مع مختلف التحديات والظروف العالمية شديدة الصعوبة التى شهدتها دول العالم أجمع، ومصر من بينها، سعياً لتحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن الوصول أيضاً إلى معدلات نمو مرتفعة للصادرات المصرية.

صادرات رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الاقتصاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير النهاية.. أسرة مسلسل جعفر العمدة تعود للتصوير مجددا

جعفر العمدة الحلقة 25 قبل العرض.. شوقي يوجه ضربة موجعة لـ محمد رمضان

أرخص سيارة أوتوماتيك فى مصر.. بـ 50 ألف جنيه فقط

عاجل .. وفد من 3 رؤساء أفارقة يتوجه إلى السودان

بـ 7 مقاعد.. سعر جلوري 330S العائلية «الأرخص في مصر»

بـ100 مليون يورو| من أجل دوري أبطال أوروبا.. إجبار صلاح على الرحيل إلى هذا النادي

مواعيد صرف معاشات شهر مايو 2023.. ماذا قالت عنها الجهات الرسمية؟

محمد رمضان وهالة صدقي يعيدان تصوير مشهد في جعفر العمدة بمدينة الإنتاج

ترشيحاتنا

المعركة في ختامها|المخابرات السودانية: لا حياد بالمعركة إما مع الجيش أو العدو

بعد خصام سنوات.. هل تم الصلح بين غادة عبد الرازق ومحمد سامي

مقتل 40 شخصا بينهم جنود في الجيش في هجوم مسلح شمال بوركينافاسو

ناضلنا ضد الإرهاب معا.. رسالة من بشار الأسد للرئيس الجزائري.. ما فحواها؟

شهر الفرحة .. خصم 4600 جنيه على وحش سامسونج الجديد Galaxy S23

بـ 7 مقاعد.. سعر جلوري 330S العائلية «الأرخص في مصر»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الوقفة المتمم لرمضان والجمعة أول أيامة| البحوث الفلكي تؤكد موعد عيد الفطر المبارك

مش هشتغل مع محمد سامي تانى.. زينة في5 صور مثيرة للجدل.. شاهد

مات بعد ما صلى الفجر .. أسباب صادمة وراء وفاة شاب داخل المسجد

بـ100 مليون يورو| من أجل دوري أبطال أوروبا.. إجبار صلاح على الرحيل إلى هذا النادي

فيديو

مدينة بالجزائر تحير العالم.. مخلوقات بشرية تطير في السماء |فيديوجراف

9 قرارات عاجلة بشأن امتحانات نهاية العام للصفين الأول والثاني الثانوي

مرتضى يودع الزمالك.. انتخابات على مقعد رئيس النادي وأول تحرك من وزارة الرياضة

أنا حر ما لم أضر..تامر حبيب يرد على تصريحات بشأن هويته الجنسية «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وصاية مني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. والله لسه بدري

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: كلمات ليست كالكلمات

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: النصر أو الشهادة فى الكتيبة 101

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

اﻟﻤﺰﻳﺪ