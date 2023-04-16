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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عاجل .. تعرف على تفاصيل المبادرة المصرية الإفريقية لحل الأزمة السودانية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وفقا لما جاء في بيان الخارجية المصرية، وما نشرته عدد من وسائل الإعلام العالمية، بلورت مصر بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي مبادرة الخطوات الحاسمة لحل الأزمة السودانية، وذلك عبر خطة تفصيلية لإنهاء الخلاف بين المؤسسات العسكرية داخل السوادن، وتلك هي الخطوات التي تتضمنها المبادرة.

  1. التركيز عن وقف إطلاق النار الفوري.
  2. التشديد على سحب القوات العسكرية من الشوارع والعودة للثكنات.
  3. الدعوة لتشكيل لجنة عربية إفريقية للتواصل مع الأطراف السودانية.
  4. تشكيل لجنة عسكرية سودانية والاجتماع برعاية دولية وأممية وإزالة النقاط العالقة بإطار زمني.
  5. التواصل مع الأطراف السودانية لعقد اجتماع في دولة محايدة.
  6. التوصل لاتفاق مكتوب لمنع تكرار المواجهات في السودان.
  7. وضع جدول زمني لتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية في السودان.

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