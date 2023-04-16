مقتل وإصابة 73 شخصا في هجوم على قوات جيش بوركينا فاسو

أعلنت حكومة بوركينا فاسو، اليوم الأحد، إن مهاجمين مجهولين قتلوا 40 شخصًا وأصابوا 33 آخرين، في هجوم على قوات بالجيش وقوات دفاعية متطوعة في شمال البلاد، وفقًا لما نقلته لوكالة "رويترز".

ووقع الهجوم أمس السبت، في إحدى القرى بالقرب من بلدة أوهيجويا بالمنطقة الشمالية، على مقربة من الحدود مع مالي.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي جاء بعد 9 أيام من مقتل 44 شخصًا على يد مسلحين في قريتي كوراكو وتوندوبي.

وقال البيان إن 6 جنود و34 من أفراد متطوعين في قوة دفاعية قُتلوا في هجوم الأمس.

ودعت الحكومة المدنيين إلى الانضمام إلى قوات الدفاع المحلية، لمحاولة وقف أعمال العنف المستمرة منذ ثماني سنوات، والتي حصدت أرواح الآلاف وأجبرت الملايين على ترك ديارهم.