برلمانية: الرئيس السيسي يسعي للنهوض بالصناعة وزيادة الصادرات

قالت غادة الضبح عضو مجلس النواب، إن الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة تهدف لدعم الصناعة فى زيادة الإنتاج وتهدف الى الوصول لصادرات تصل الى 100 مليار دولار صادرات لمواكبة الجمهورية الجديدة.

النهوض بالصناعة المصرية



واكدت "الضبع" لـ"صدى البلد"، أن الرئيس السيسي يسعي للنهوض بالصناعة وذلك ظهر جليا بعد إقرار حوافز وميزات كبيرة للمنتجين خلال الاونة الاخيرة لتشجيع على الاستثمار والتصدير، لافتا الى أن التجارب العالمية اكدت بان الأمل فى التنمية هو الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لقيام اقتصادي قوي يضاهي اقتصاديات العالم.



واشارت عضو مجلس النواب الى أن الفترة المقبلة ستشهد حل جميع المشكلات التى تواجه المنتجين مع التنسيق مع لحكومة لإجاد حلول فورية لها.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى قد تابع الموقف التنفيذي لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، وعمرو هزاع، وزير مفوض تجارى بوزارة التجارة والصناعة، وشيماء على، مدير عام التخطيط الاستراتيجي بوزارة التجارة والصناعة.



وأكد رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع، اهتمام الدولة بقطاع الصناعة، وذلك بالنظر لما يمثله من أهمية كبيرة فى تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة، موضحاً أن الهدف من إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتنمية الصناعية هو التعامل مع مختلف التحديات والظروف العالمية شديدة الصعوبة التى شهدتها دول العالم أجمع، ومصر من بينها، سعياً لتحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن الوصول أيضاً إلى معدلات نمو مرتفعة للصادرات المصرية.