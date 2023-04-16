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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برشلونة يواصل نزيف النقاط ويتعادل مع خيتافي سلبيًا في الدوري الإسباني

صدى البلد

واصل فريق برشلونة، نزيف النقاط،  بعد تعادله مع نظيره خيتافي سلبيًا، في إطار منافسات الجولة 29 من بطولة الدوري الإسباني.

وتعد هذه المباراة الثانية على التوالي، الذي يتعادل بها فريق برشلونة في الدوري الإسباني، حيث تعادل المباراة الماضية أمام جيرونا بنفس النتيجة.


وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:


حراسة المرمى: تير شتيجن
خط الدفاع: سيرجي روبيرتو - أراوخو - كوندي - جوري ألبا.
خط الوسط: سيرجي بوسكيتس - فرانك كيسي - جافي.
خط الهجوم: بالدي - رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي.

ورغم التعادلات، يتصدر فريق برشلونة ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة، بفارق 11 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد خيتافي في المركز الـ 15 برصيد 31 نقطة.

برشلونة خيتافي الدوري الإسباني تشكيل برشلونة ترتيب مسابقة الدوري الإسباني ريال مدريد

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