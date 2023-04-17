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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سحورك عندنا.. طريقة عمل بطاطس بانيه بالجبنة

بطاطس بانيه بالجبنة
بطاطس بانيه بالجبنة

بطاطس بانيه بالجبنة من الأكلات الشهية وغير التقليدية التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك في المنزل على وجبة السحور.

قدم الشيف محمد حامد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل بطاطس بانيه بالجبنة.

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مقادير بطاطس بانيه بالجبنة


٥بطاطس مكعبات مسلوقة
كوب بقدونس مفروم
كوب جبنة رومي مبشورة
نصف كوب نشا
بابريكا 
ملح
فلفل أسود 
(للتغليف)
٢كوب بقسماط مطحون
نصف كوب حليب
بيضة
ملح
فلفل أسود
زيت للقلي


طريقة تحضير بطاطس بانيه بالجبنة


نهرس البطاطس ونضيف عليها الجبنة الرومي والنشا والبقدونس والتوابل كلها ونخلط جيداً حتى تمام التجانس ثم نفردها بين كيسين ثلاجة ونقطعها على شكل دوائر ثم في بولة نخلط البيضة مع الحليب والملح والفلفل الأسود ثم نغلف البطاطس بالدقيق ثم نضعها في خليط البيض ثم نغلفها بالبقسماط المطحون ونقليها في زيت غزير ساخن حتى تمام النضج، وتقدم بالهنا والشفا.
 

بطاطس بانيه بالجبنة طريقة عمل بطاطس بانيه بالجبنة مقادير بطاطس بانيه بالجبنة طريقة تحضير بطاطس بانيه بالجبنة الشيف محمد حامد

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