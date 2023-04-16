استمارة إلكترونية.. تحركات عاجلة من وزارة الهجرة تجاه الطلاب المصريين في السودان

تحرص مصر دائما على أبنائها وسلامتهم ف الداخل والخارج، ودائما ما تسرع الحكومة؛ لنجدة أولادها وقت الشعور بأي تهديد أو خطر هددهم، حتى لو كان خطرا بعيدا خارج الوطن، وفي هذا السياق، أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن هناك غرفة عمليات مستمرة على مدار الساعة؛ لمتابعة الموقف في السودان الشقيق، وأن هناك تواصلاً مستمرًا مع المصريين هناك.

الطلاب المصريين في السودان

وزرة الهجرة: مصر تعمل جاهدة لضمان سلامة أبناء الجالية المصرية

أكدت “جندي” أن هناك تنسيقا مستمرًا؛ لضمان سلامة أبناء الجالية المصرية هناك، وبشكل خاص الطلاب المصريين الدارسين في السودان، تزامنا مع اقتراب موعد الامتحانات، مشيرة إلى أننا جاهزون بكل السيناريوهات والبدائل، حرصا على مستقبلهم.

وأضافت وزيرة الهجرة، أن الطلاب المصريين، أغلبهم في العاصمة السودانية “الخرطوم”، ويبلغ عددهم نحو 5 آلاف طالب، يمثلون نصف عدد الجالية المصرية هناك، معلنة عن إطلاق “استمارة”؛ لتسجيل بيانات الطلاب المصريين الدارسين في السودان، لحصرهم، وتجهيز كل الخطط التي تضمن أمنهم وسلامتهم، إلى جانب التنسيق مع الوزارات المعنية؛ لعدم ضياع العام الدراسي عليهم، وإتاحة بدائل.

وأوضحت السفيرة أن عدم وجود حصر دقيق بالأعداد؛ يرجع إلى عدم تسجل أغلب المصريين لبياناتهم عند الوصول إلى السودان، مشيرة إلى أن هناك تنسيقا مستمرا مع الخارجية المصرية، بجانب التواصل مع ممثلي مركز وزارة الهجرة للحوار "ميدسي"، وكذلك رموز الجاليات هناك، بصورة مباشرة؛ لمعرفة أماكن تواجدهم، وتقييم مدى الخطورة التي يتعرضون لها حاليا، وفقا للمستجدات؛ وذلك لإعداد تقرير بالموقف، والنظر في البحث والتقييم الشامل؛ لدراسة إمكانية وضع “خطة إخلاء عاجلة” وفقا للموقف والمستجدات، بصورة موضوعية وسريعة.

وأكدت وزيرة الهجرة دعوتها لـ اللجنة الدائمة لمتابعة الطلاب بالخارج، للانعقاد، وبحث التطورات، واقتراح مختلف الخطط، حيث تترأس وزارة الهجرة، اللجنة، بتكليف من رئيس الجمهورية، وعضوية ممثلين عن الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارتي الخارجية والتعليم العالي، والجهات والمؤسسات المختلفة المختصة.

الطلاب المصريين في السودان

استمارة التسجيل الإلكترونية للطلبة المصريين بالسودان

أهابت وزيرة الهجرة، بالجالية والطلاب، الالتزام بالتعليمات الصادرة من وزارة الخارجية المصرية، والتي أعلنتها سفارتنا في الخرطوم، ومتابعة صفحات وزارة الهجرة، التي ستنشر كل المستجدات بصورة دائمة، متمنية السلامة للجالية المصرية وللأشقاء في السودان.

وجرى إرسال رابط استمارة التسجيل الإلكترونية لـ الطلاب المصريين بالسودان؛ من خلال مجموعات الواتس آب التي تم إنشاؤها خصيصا للتواصل المستمر مع طلابنا في السودان، ومتابعة أوضاعهم، وأي مستجدات تطرأ على الوضع؛ لسرعة التدخل.

ويتم ذلك، من خلال “ممثل مركز وزارة الهجرة لشباب المصريين بالخارج بالسودان، أحمد يسري قطان- الطالب بالصف الرابع بكلية الطب جامعة الأفق بالسودان"؛ حيث بذل جهدا كبيرا خلال الأيام السابقة، في تجميع وطمأنة الطلاب المصريين بالسودان.

وبدوره، قام “مينا مكين- المنسق التنفيذي لمركز الحوار”، بتفعيل استمارة التسجيل، ووصل عدد المسجلين عليها حتى الآن، 467 طالبا مصريا بالسودان، خلال الـ 12 ساعة الأولى من إطلاق الاستمارة، ويتم متابعتهم على مدار الساعة وبشكل مستمر.

وتجدر الإشارة، إلى أن وزارة الهجرة، أصدرت- أمس-، بيانًا، يؤكد متابعتها بشكل دقيق وعلى مدار الساعة، لتطورات الأوضاع مع الأشقاء في السودان، وفقا للمستجدات التي تشهدها الدولة الشقيقة، من واقع اهتمامها بجميع الجاليات، وبشكل خاص الطلاب المصريين بالخارج، من خلال 3 محاور، كالتالي:

الأول: التواصل مع الطلاب ورموز الجاليات بصورة مباشرة، وفقا لقاعدة البيانات المسجلة لدى الوزارة، خاصة وأن لدينا 389 طالبا مسجلا في قاعدة بيانات شباب الدارسين بالخارج "ميدسي".

الثاني: التواصل المستدام مع سفارتنا "بالخرطوم"، والقنصلية المصرية في وادي حلفا، ومن خلال وزارة الخارجية المصرية، والزملاء المختصين بالملف، وعلى رأسها مساعد وزير الخارجية لشئون السودان.

الثالث: المتابعة من خلال “اللجنة الدائمة لمتابعة الطلاب بالخارج”، وتترأسها وزارة الهجرة، بتكليف من رئيس الجمهورية، وعضوية ممثلين عن الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارتي الخارجية والتعليم العالي والجهات والمؤسسات المختلفة المختصة.