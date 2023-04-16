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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السيطرة على مطار مروي.. بيان عاجل لـ الجيش السوداني بشأن أحداث اليوم

الجيش السوداني
الجيش السوداني

أعلن الجيش السوداني، اليوم الأحد، استعادة السيطرة على مطار مروي وقيادة قطاع كردفان ومعسكر الري المصري بالشجرة. 

وقالت القوات المسلحة السودانية في بيان صادر عنها إن الموقف العام مستقر جدًا وجرت اشتباكات محدودة مع المليشيا المتمردة حول محيط القيادة العامة واستهداف بعض المباني التابعة للقيادة في محاولة لتشتيت الجهود وتغطية الهزائم المتلاحقة.

ولفت البيان إلى أن قوات الجيش السوداني مستمرة في إدارة الموقف بثبات واتزان ومهنية عالية، كما استقبلت عددًا كبيرًا من الجنود الذين استسلموا، وغنمت عددًا كبيرًا من الأسلحة والمعدات والمؤن من قطاعات مختلفة.

وطمأنت الشعب السوداني أن قواته المسلحة متماسكة وفي أحسن حالاتها وتؤدي واجباتها بروح معنوية عالية وستحسم الموقف قريبًا جدًا.

اشتباكات الجيش السوداني مطار مروي قيادة قطاع كردفان معسكر الري المصري بالشجرة القوات المسلحة السودانية

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