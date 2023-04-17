برلماني: تزامن أعياد المسلمين والمسيحيين نعمة من الله وتجليات عظيمة

قدم النائب مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن وأمين قطاع الأعمال بأسيوط التهنئة لأقباط محافظة أسيوط ومنفلوط، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وأكد الكحيلي أن تزامن أعياد المسلمين وشهر رمضان المبارك وأعياد المسيحيين نعمة من الله عز وجل على العالم أجمع، وتجليات عظيمة تشعر الجميع بروح المحبة والأخوة ومشاركة الفرحة سويا.

وأوضح عضو الشيوخ في بيان له اليوم، أنه يحرص دائما على مشاركة الأخوة الأقباط بشكل دائم الاحتفال بأعيادهم تأكيدًا لروح الوطنية والتسامح التي يتميز بها الشعب المصري.

وقال إننا نعيش جميعاً أبناء الشعب المصري عامة مناسبات دينية ووطنية معاً تعكس صورة عظيمة تحمل أسمى معاني التلاحم والتكاتف بين أبناء الوطن حيث يتزامن عيد القيامة المجيد مع شهر رمضان الكريم وقرب حلول عيد الفطر المبارك.