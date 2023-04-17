إدارة العامرية تفوز بكأس البطولة الرمضانية لكرة القدم بالإسكندرية

شَهِد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم مساء اليوم الأحد الموافق 16 من أبريل 2023 الحفل الختامي للدورة الرمضانية لكرة القدم بتعليم الإسكندرية التي تم تنظيمها بالتعاون مع مجلس الأمناء على ملاعب بشاير الخير.

جاء ذلك بحضور محمد السني رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين والعميد محمد حسن والعقيد أيمن عبد الفتاح من مسئولي المشروع الحضاري ببشاير الخير ، ونجلاء سليم مدير عام التعليم العام وعادل حسين مدير عام غرب وبسيوني محمد مدير عام العجمي وهشام عثمان مدير عام العامرية وجيهان الحمصاني موجه عام التربية الرياضية والموجهين الأوائل وبعض موجهي التربية الرياضية بجميع الإدارات ولفيف من القيادات التربوية .

انطلقت فعاليات الأمسية بالسلام الوطني وتواشيح دينية ، ثم انطلقت المباراة النهائية بين فريقي إدارة غرب وإدارة العامرية ، حيث لعب ( أبوزيد والسني ومحمد حسن ضربة البداية ) في أجواء رمضانية رياضية رائعة غلبت عليها الروح الرياضية والأداء المتميز من لاعبي الفريقين ، وقدم رياض الأطفال عرضًا فنيا رائعا بين شوطي المباراة ، وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل بين الفريقين بهدفين لكل فريق ليلجأ الفريقان لضربات الجزاء الترجيحية ويفوز فريق العامرية بكأس البطولة والميداليات الذهبية فيما حصد فريق غرب الميداليات الفضية والمركز الثاني .

وقام أبوزيد بتكريم العميد محمد حسن والعقيد أيمن عبد الفتاح لجهودهما المتميزة في دعم العملية التعليمية ببشاير الخير ، وتكريم موجه عام التربية الرياضية وموجه أول العامرية وموجه أول غرب ، وقام بتسليم ميداليات المركز الثاني لفريق غرب وتسليم ميداليات المركز الأول وكأس البطولة لفريق العامرية.

يأتي هذا في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتفعيل الأنشطة التربوية خلال شهر رمضان المبارك من خلال الأمسيات الثقافية الرمضانية ودورات كرة القدم والتواشيح الدينية والعروض المسرحية واسكتشات وعروض رياض الأطفال.