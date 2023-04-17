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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محاضرة تثقيفية دينية بثقافة العريش بعنوان كيفية استقبال ليلة القدر

محاضرة تثقيفية عن
محاضرة تثقيفية عن كيفية استقبال ليلة القدر

 

عقد  بقصر ثقافة العريش محافظة 

شمال سيناء ،  محاضرة تثقيفية دينية بعنوان «كيفية استقبال ليلة القدر  ،في إطار فعاليات رمضان الثقافية والفنية بفرع ثقافة شمال سيناء،  تنفيذ لبروتوكول  التعاون بين وزارة الثقافة ووزارة الأوقاف .، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة. 

 

فضل ليلة القدر :

 

وقد القى المحاضرة من الشيخ الدكتور عصام الهادى،  والشيخ الدكتور اسلام احمد عبداللطيف، واللذان تحدثا عن فضلها وقدرها وأنها ليلة خير من ألف شهر كما قال الله سبحانه وتعالى فى كتابه العزيز ، وكيف كان يستقبلها الرسول « ص»  وأصحابه .

،  وفى نهاية المحاضرة دار حوار مفتوح بين الحاضرين والمحاضرين ،  وذلك ضمن بروتوكول التعاون بين وزارة الثقافة ووزارة الأوقاف 

اعد فعاليات النشاط ايناس سمير مدير قصر ثقافة العريش .

وفي نفس السياق..  عقدت مكتبة الطفل والشباب بقرية النجاح ،مركز بئر العبد،  محاضرة بعنوان « نساء مؤمنات سطرت تاريخ » حاضرها سيد سالم نصار، تحدث عن زوجات وبنات الرسول « ص» وأصحابه وبعض زوجات الانبياء.، واعد للندوة  مسعود نصار مسئول النشاط. اشراف مدير المكتبة عبدالسلام سالم.

 

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العريش ثقافة محاضرة تثقيفية ليلة القدر

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