في هذا التوقيت ..هاني الناظر وداعاً لملابس الشتاء الداكنة وأهلاً بالصيفية البيضاء

نشر الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث سابقا علي صفحته الشخصية بالفيسبوك منشورا جديدا عن الطقس والملابس الصيفية .

وكتب الناظر في منشوره " من اليوم الاثنين وداعاً لملابس الشتاء الداكنة واهلاً بملابس الصيف البيضاء وكل عام وحضراتكم بخير.

وقد اكدت الارصاد الجوية انه من الممكن تخفيف الملابس وارتداء ملابس خريفية. او اصطحاب جاكت خفيف أثناء الخروج ليلا .





كما يجب عدم الإنخداع بهذا الارتفاع الحادث فى درجات الحرارة اليوم وغدا ( الإثنين والثلاثاء )

حيث متوقع أن يعقبه انخفاض تدريجي فى درجات الحرارة.

ومن المتوقع أن تتجاوز درجة الحرارة اليوم وغدا حاجز ٣٠ درجة مئوية ويعقبها بعد ذلك انخفاض تدريجي فى درجات الحرارة لتصل درجة الحرارة العظمى إلى ٢٧ درجة مئوية اعتبارا من يوم الخميس ودرجة الحرارة الصغرى لا تتعدى ١٥ درجة مئوية أى فرق ١٢ درجة مئوية عن درجة الحرارة العظمى والصغرى.

لذا يفضل عدم ارتداء الملابس الصيفية وخاصة للأطفال وخاصة خلال فترات الليل منعا للإصابة بنزلات البرد.