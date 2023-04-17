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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هواتف الشباب ومحدودي الدخل.. أرخص هاتف سامسونج تشتريه في رمضان

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy M12

يعد هاتف Galaxy M12 من أفضل الهواتف الذكية من شركة سامسونج المخصصة للشباب ومحدودي الدخل بمواصفات مميزة مع سعر مناسب للشراء في رمضان ، حيث يتميز الهاتف ببطارية ضخمة 6000 مللي أمبير مع كاميرا وشاشة بجودة عالية. 

 

ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy M12 في السوق المصري في شهر رمضان بسعر يبدأ من 5 آلاف و 330 جنيه مصري لنسخة 64/ 4 جيجا بايت، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.

سعر هاتف سامسونج Galaxy M12

وجاء هاتف سامسونج Galaxy M12، بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع PLS LCD  قياس 6.5 بوصة ، مع جودة +HD، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، مع نوتش على شكل تصميم  Infinity-V مخصص للكاميرا الأمامية، بالإضافة إلى مستشعر للبصمة على جانب الهاتف.  

ويقدم هاتف سامسونج Galaxy M12 كاميرا خلفية رباعية، الرئيسية تأتي بمستشعر دقة 48 ميجابيكسل، مع كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل، وأخرى للعمق بدقة 2 ميجابيكسل، مع قدرة تسجيل الفيديو بجودة 1080 بكسل، وكاميرا أمامية تأتي بدقة 8 ميجابيكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو. 

 

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy M12 بمعالج من تصنيع شركة سامسونج من نوع Exynos 850، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 و 4 و 6 جيجابايت رام ، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 و 64 و 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة. 

 

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy M12 على بطارية 6000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 15 وات، مع ألوان الأسود والأزرق والأبيض. 

 

 

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