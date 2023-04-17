بيان عاجل من مجموعة السبع بشأن روسيا وأوكرانيا

أعلن وزراء خارجية دول مجموعة السبع الاتفاق على مواصلة دعم أوكرانيا والإبقاء على العقوبات ضد روسيا، والتعاون لتشديد الرقابة على الامتثال للتدابير التقييدية.

وجاء في بيان المجموعة: "أكدت مجموعة السبع أنها ستبقي على عقوبات صارمة ضد روسيا، وكذلك ستواصل دعمها القوي لأوكرانيا".

بالإضافة إلى ذلك، "اتفقوا على تعزيز التعاون فيما يتعلق بمكافحة التهرب من العقوبات ومواجهة توريد الأسلحة إلى روسيا من قبل دول ثالثة".

وكان افتتح اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع مساء أمس الأحد في كارويزاوا بمحافظة ناغانو باليابان.

وقال بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي خلال الاجتماع، إن الاتحاد الأوروبي يأمل في تخفيف التوتر في مضيق تايوان، وأي تغيير للوضع الراهن بالقوة غير مقبول.

ووفقا لتقرير وكالة الأنباء الفرنسية، افتتح اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع مساء الأحد، وحضر وزراء خارجية دول مجموعة السبع بمن فيهم وزير الخارجية الأمريكي بلينكين ووزيرة الخارجية الفرنسية كولونا.

وعقد لين فانج تشنج، بصفته الرئيس، اجتماع عشاء عمل، حيث ناقش المشاركون وتبادلوا وجهات النظر حول الوضع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما في ذلك الصين وكوريا الشمالية، واتفقوا على معارضة محاولة تغيير الوضع الراهن من جانب واحد بالقوة.

