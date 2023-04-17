قبل عيد الفطر.. حدود السحب النقدي من ماكينات ATM والرسوم المقررة

يتساءل الكثير من المواطنين خاصة عملاء البنوك عن حدود السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM والرسوم المقررة سواء للسحب أو الاستعلام، وذلك قبل عيد الفطر 2023.

يأتي ذلك في ظل التطور السريع للخدمات المصرفية والرقمية، حيث تأتي أجهزة الصراف الآلي ATM بمثابة وسيلة مهمة لتلبية احتياجات المستخدمين للسحب النقدي والاستعلام عن الرصيد والعمليات المصرفية المختلفة.

وقد شهدت الفترة الأخيرة تحديثات مهمة لحدود السحب والرسوم المقررة في البنوك المصرية.. فما هي حدود السحب النقدي والرسوم المقررة؟

حدود السحب النقدي من ماكينات ATM

تختلف حدود السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بين البنوك المصرية وفقًا لسياسات كل بنك ونوع الحساب والبطاقة المصرفية المرتبطة بها.

ووفقا لقرار البنك المركزي الأخير، تصل حدود السحب اليومية من ماكينات ATM إلى 20 ألف جنيه، وقد تسمح بعض البنوك بسحب مبالغ أكبر للعملاء ذوي الحسابات المميزة أو البطاقات الائتمانية بحدود ائتمانية عالية.

رسوم السحب من ماكينات ATM

بشكل عام، لا تفرض معظم البنوك المصرية رسومًا على عمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بها.

ومع ذلك، قد يتم فرض رسوم على عمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي لبنوك أخرى.

تتراوح هذه الرسوم عادة بين 2 و5 جنيهات مصرية لكل عملية سحب.

رسوم الاستعلام من ماكينات ATM

فيما يتعلق بالاستعلام عن الرصيد والعمليات المصرفية الأخرى، تفرض بعض البنوك رسومًا رمزية على الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي، وتتراوح هذه الرسوم بين 1.5 و2 جنيه مصري.

توفر بعض البنوك خدمات استعلام مجانية عن الرصيد عبر تطبيقات الهواتف الذكية والخدمات الهاتفية المصرفية ومواقع الإنترنت الخاصة بها.

يُفضل دائمًا التأكد من الرسوم والحدود المقررة لعمليات السحب والاستعلام عن طريق الاتصال بفروع البنك المعني أو الاطلاع على المعلومات المقدمة على مواقع البنوك الإلكترونية.

كيف تتجنب الرسوم الإضافية؟

لتجنب الرسوم الإضافية عند استخدام ماكينات الصراف الآلي، يمكن اتباع بعض التوجيهات :

1. استخدم أجهزة الصراف الآلي الخاصة ببنكك حيثما أمكن ذلك.

2. استعلم عن رصيدك عبر تطبيقات الهاتف الذكية أو الخدمات الهاتفية المصرفية أو مواقع الإنترنت الخاصة بالبنوك.

3. تحقق من حدود السحب النقدي والرسوم المقررة من خلال الاتصال بخدمة العملاء لبنكك.

4. احرص على تحديث معلوماتك المصرفية والتأكد من صحة بيانات الاتصال الخاصة بك لتتلقى إشعارات حول أي تغييرات في الرسوم أو الحدود.