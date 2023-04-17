تدريبات دفاع صاروخي بين أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية للرد على تهديدات بيونج يانج





قالت البحرية في سيول إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان نظموا تمارين دفاع صاروخي مشترك اليوم، الاثنين، في دفعة لتحسين التعاون الأمني ​​والرد بشكل أفضل على تهديدات الصواريخ المتطورة في كوريا الشمالية.

وجاء ذلك بعد أيام من اتفاق الدول الثلاث في محادثات في واشنطن لعقد الدفاع الصاروخي العادي والتمارين المناهضة للعواصف في جهودها لتعزيز التعاون الدبلوماسي والعسكري.

وقد زاد التوتر في الأسابيع الأخيرة حيث صعدت كوريا الشمالية الأنشطة العسكرية، واختبرت صاروخا جديدا بالستيا يوم الجمعة يقول الخبراء إنه سيمهد الطريق لإطلاق الصواريخ.

تجمع تدريبات يوم الاثنين في المياه الدولية بين كوريا واليابان بين مدمرة كوريا الجنوبية التي تبلغ مساحتها 7600 طن يولجوك يي الأول ، ومدمرة مسيرة الولايات المتحدة بنفول، ومدمرة ATAGO اليابانية ، التي تم تزويدها أيضًا بأنظمة رادار Aegis.

وقالت البحرية الجنوبية إن التدريبات تركز على إتقان إجراءات الاستجابة، من الكشف والتتبع إلى تبادل المعلومات، من خلال إنشاء هدف افتراضي في سيناريو يضم صواريخ البالستية في كوريا الشمالية.

وهددت بيونج يانج عمل "أكثر عملية وهجومية" حيث قامت كوريا الجنوبية وقوات الولايات المتحدة تدريبات سنوية في فصل الربيع منذ مارس، بعضها شارك في اليابان، والتي وصفتها الشمالية بأنها بروفة للحرب النووية.

وبشكل منفصل، من المقرر أن تبدأ القوات الجوية في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة التدريبات يوم الاثنين لمدة 12 يومًا. وفي يوم الاثنين أيضًا، استأنفت كوريا الجنوبية واليابان محادثات "اثنين زائد اثنان" عن كبار المسؤولين الدبلوماسيين والأمن في سيول بعد توقف لمدة خمس سنوات، حيث كان يذوبه بعد خلاف لمدة عام حول قضايا تاريخ الحرب.

وقالت وزارات الأجنبية والدفاع في سيول في بيان مشترك بعد الاجتماع ، لقد تبادلوا وجهات نظر حول كوريا الشمالية والقضايا الإقليمية، مع الموافقة على تحسين فهم سياسات بعضهم البعض وتعزيز التعاون الأمني ​​بطريقة "تطلعية".

زار الرئيس يون سوك يول، الذي تعهد بتحريك العلاقات مع اليابان إلى ما بعد الماضي، طوكيو في مارس لأول مرة منذ 12 عاما كزعيم لكوريا الجنوبية.