عمليات تجميل وتخسيس.. تجديد حبس شخص انتحل صفة طبيب بالقاهرة

قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح البساتين، تجديد حبس شخص، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بانتحال صفة طبيب وقيامه بيبع أدوية مجهولة المصدر عبر “فيس بوك”.

وكانت قد قررت نيابة البساتين الجزئية، حبس شخص، ٤ ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بانتحال صفة طبيب وقيامه بيبع أدوية مجهولة المصدر عبر “فيس بوك”.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد نجح رجال أمن القاهرة في القبض على شخص لانتحاله صفة طبيب وقيامه بيبع أدوية مجهولة المصدر عبر “فيس بوك”.

تمت عملية الضبط تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وتولت النيابة التحقيق.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، منتحلاً صفة طبيب، وكذا استئجار شقة بدائرة قسم شرطة البساتين، يعلن من خلالهما عن القيام بعمليات تجميل وتخسيس وكذا علاج النحافة وعرض وبيع أدوية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام ووصفات طبية بدون ترخيص.

تم استهداف الشقة وضبطه، وعثر بداخل الشقة على “كمية كبيرة من الأدوية مختلفة الأنواع غير مدون عليها بيانات – مبلغ مالى - كمية كبيرة من العلب الكارتون جديدة وفارغة خاصة بالأدوية المضبوطة مدون عليها علامات تجارية - عدد كبير من الأمبولات”.

واعترف بانتحاله صفة طبيب بشرى وفتح عيادة طبية "بدون ترخيص" لمزاولة ذلك النشاط، وأضاف بقيامه بشراء أمبولات طبية لفيتامينات ثم يقوم بإزالة البيانات المدونة عليها ووضع لاصق مقلد مدون عليه اسم دواء خاص بعلاج النحافة وآخر للتخسيس، وكذا تقليد العلامات التجارية للعديد من الأدوية الطبية "المستوردة" فى ذات المجال وطباعة "لاصق - علب كرتون" خاصة بتلك الأدوية وتعبئتها بأدوية أخرى محلية الصنع بقصد النصب على المواطنين والاتجار بها لتحقيق أرباح غير مشروعة .

باستدعاء أحد المختصين، قرر أنها مقلدة ومجهولة المصدر وتشكل خطورة على المواطنين، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.