تجديد حبس صاحب محل وعامل تعديا على طفل بالشروق

قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح الشروق، تجديد حبس صاحب محل وعامل، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتعدي علي طفل بالضرب داخل محل بالشروق.

قررت نيابة الشروق الجزئية، حبس صاحب محل وعامل، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتعدي علي طفل بالضرب داخل محل بالشروق.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد ألقي رجال مباحث القاهرة ، القبض علي صاحب محل وعامل لاتهامهما بالتعدي علي طفل بالضرب داخل محل بالشروق ، وتمت عملية الضبط تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

وتبلغ لقسم شرطة الشروق من أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم وبصحبته نجله (10 سنوات) مقيم بذات العنوان ، وقرر بتضرره من مالك أحد محلات الهواتف المحمولة لقيامه بالتعدى على نجله بالضرب وتصويره مقاطع فيديو أثناء تعديه عليه ونشرها على موقع " يوتيوب".

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء إرتكابها المتهم ، وعامل بذات المحل مقيمان بدائرة القسم تم ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .