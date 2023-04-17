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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

احنا بوليس.. تجديد حبس المتهمين باختطاف تاجر دواجن وطلب فدية بالقاهرة

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح الزيتون، تجديد حبس ٣ أشخاص، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم باحتجاز تاجر دواجن وتهديده بأسلحة بيضاء بالقاهرة.

وكانت قد قررت نيابة الزيتون الجزئية، حبس ٣ أشخاص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم باحتجاز تاجر دواجن وتهديده بأسلحة بيضاء بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على ٣ أشخاص لاحتجازهم تاجر دواجن وتهديده بأسلحة بيضاء، تمت عملية الضبط تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق تضرر خلالها من قيام عدد 3 أشخاص "غير معلومين لديه" بإنتحالهم صفة رجال شرطة وإصطحاب تاجر دواجن "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة القسم وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة حلوان للمنطقة محل البلاغ وطلب مبلغ مالى مقابل إطلاق سراحه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وضبطهم وتبين أنهم 3 أشخاص مقيمين بدائرة القسم وبحوزتهم عدد 3 سلاح أبيض "2 مطواة، سنجة" كما عُثر بصحبتهم على المجنى عليه وبحوزته مبلغ مالى .

وبسؤال المجنى عليه قرر بتوجهه بإرادته صحبه المتهمين لسداد المبلغ الذى بحوزته كدفعة أولى من مديونية لأحد الأشخاص "غير متواجد"، وأثناء التفاوض معهم قاموا بإشهار الأسلحة المضبوطة بحوزتهم وتهديده بالإيذاء فى حالة عدم سداده باقى المبلغ .

بمواجهة المتهمين إعترفوا بإرتكابهم الواقعة بتحريض من الأخير نظير مبلغ مالى لكل منهم تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الأخير.

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