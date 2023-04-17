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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجل 5 آلاف إصابة جديدة بكورونا

صدى البلد

سجلت كوريا الجنوبية اليوم 4946 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 30 مليونا و994 ألف و88 حالة، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأبلغت البلاد كذلك عن تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 34 ألفا و376 وفاة.

أصبح فيروس موسمي.. أعراض صادمة منتشرة لـ كورونا

في نفس السياق قال الدكتور محمد إسماعيل إبراهيم استشاري الأمراض الباطنية والصدرية، أن أخر إسبوعين هناك تزايد في أعداد المصابين بالأمراض التنفسية الموسمية ومن ضمنها فيروس كورونا الذي تحول إلى فيروس موسمي بعد أن كان فيروس وبائي قاتل.

كشف الدكتور محمد إسماعيل إبراهيم للأمراض الباطنية والصدرية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، عن أبرز الأعراض المنتشرة خلال هذه الأيام و تشير إلي الأصابة بفيروس كورونا.

 

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