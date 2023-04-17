الصحف الكويتية اليوم| السيسي يهنئ أقباط مصر في الكويت بعيد القيامة.. سوريا تتوعد بالرد على الاعتداءات الإسرائيلية.. ورئيس «فاجنر» يدعو لإنهاء حرب أوكرانيا.. وقوات الصين في حالة تأهب

ولي العهد السعودي يبحث مع زعيم تيار الحكمة العراقي العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين

اختتام عملية تبادل الأسرى في اليمن بالإفراج عن العشرات

إيران تزود أرمينيا بمسيرات وصواريخ وتحشد 100 ألف جندي على حدود أذربيجان

واشنطن ولندن تدعوان إلى وقف فوري للعنف في السودان



تناولت الصحف الكويتية اليوم، الإثنين، عددا من الاخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، فيما ركزت بشكل خاص على الشأن المصري.

فقد سلطت صحيفة الانباء الضوء على تهنئة السيسي أقباط مصر في الكويت بعيد القيامة وتمنياته لهم النجاح والتوفيق.

فقد أقامت كاتدرائية مار مرقس للأقباط الأرثوذكس في الكويت (الكنيسة المصرية) مساء أمس الأول السبت قداس عيد القيامة المجيد وسط حضور حاشد من المهنئين يتقدمهم السفير المصري أسامة شلتوت، والقنصل العام السفيرة د.هبة زكي، ورئيس المكتب العسكري العميد أ. ح. محمد رجب، وأركان السفارة والقنصلية المصرية وجموع المهنئين من المواطنين وأبناء الجالية المصرية المقيمين في البلاد. وألقى السفير المصري أسامة شلتوت كلمة هنأ من خلالها كهنة وشعب الكنيسة القبطية المصرية بعيد القيامة المجيد، وقال: يشرفني بداية ونحن نحتفل اليوم بعيد القيامة المجيد أن أنقل لكم تحية وتهنئة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، واسمحوا لي بأن أقرأ عليكم كلمة سيادته بهذه المناسبة.

وقال: «يطيب لي أن أبعث إليكم بخالص التهاني القلبية وأصدق التمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، داعيا الله تعالى أن يجعله عيدا سعيدا مباركا، وأن يعيده عليكم وأنتم تنعمون بموفور الصحة والسعادة». وأضاف: أتمنى لكم النجاح والتوفيق، ولمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم المزيد من التنمية والرخاء.



محليا، قالت صحيفة الجريدة إن وزارة الخارجية تتابع مباشرة وعن طريق سفارة دولة الكويت في الخرطوم أوضاع المواطنين الكويتيين العالقين في السودان نتيجة التطورات الأمنية هناك. وقد قامت الوزارة بالاطمئنان على المواطنين العالقين ودعوتهم إلى ضرورة الالتزام في مقار إقامتهم واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق التوتر والنزاع والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية في الدولة.



أشارت صحيفة الوطن إلى اعلان الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية ضبط 5 أحداث في منطقة صباح الأحمد لمخالفتهم قوانين وقواعد المرور ( قيادة مركبة من غير رخصة قيادة ) واحالتهم لنيابة الأحداث.

ويأتي ذلك من خلال استمرار الحملات الأمنية والمرورية لقطاع الأمن العام على منطقة صباح الأحمد، كما تم حجز 5 مركبات مخالفة لقوانين وقواعد المرور وتحرير 20 مخالفة مرورية متنوعة.

عربيا وإقليميا، أشارت صحيفة الأنباء إلى استقبال الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي في جدة امس زعيم تيار الحكمة في العراق عمار الحكيم.

من جانبه، أكد رئيس تيار الحكمة العراقي عمار الحكـيــم ان التـطــورات الدبلوماسية بين الرياض وطهران ستنعكس إيجابا على المنطقة، فيما أشار إلى أن العراق يحقق إنجازات على المستوى السياسي والاجتماعي والأمني والخدمي.

وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي للحكيم، اوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) أن «رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي خلال زيارة إلى المملكة، وتبادل الطرفان التهاني بشهر رمضان المبارك وقرب حلول عيد الفطر المبارك، وتمنيا للبلدين والشعبين الشقيقين العراقي والسعودي مزيدا من التألق والازدهار والأمن والأمان».



وأفادت صحيفة الأنباء بتبادل الحكومة اليمنية والحوثيون الإفراج عن عشرات الأسرى في اليوم الثالث والأخير من عملية التبادل الكبرى امس.

ونقلت طائرة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر 42 أسيرا من القوات الحكومية من صنعاء إلى مدينة مأرب شمالي اليمن، فيما نقلت طائرة أخرى 48 سجينا حوثيا من مأرب إلى صنعاء، حسب ما أفادت مستشارة الإعلام لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر جيسيكا موسان لوكالة فرانس برس.

جاء ذلك بعدما تم تبادل 318 أسيرا في المرحلة الأولى، ثم نحو 350 في المرحلة الثانية.



وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة الراي أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أعلنت أن السعودية ستفرج اليوم، عن عدد من المعتقلين لليمن، في خطوة أحادية الجانب تأتي بعد ثلاثة أيام من تبادل متزامن للأسرى بين الطرفين المتحاربين في اليمن.



وأوضحت صحيفة الوطن تأكيد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد بأن سورية سترد على إسرائيل في الوقت الذي يخدم دمشق.

وفي مقابلة مع قناة «الجزائر الدولية»، قال فيصل المقداد: «إسرائيل معروفة بارتكابها للجرائم الكثيرة ولا يمكن الحديث عن التحديات التي يواجهها الشعب السوري والاعتداءات بمعزل عما يتم الآن على الساحة الفلسطينية».



وذكرت صحيفة الجريدة إنه في خطوة تعكس التوتر المتصاعد بين إيران وأذربيجان، والمخاوف الإيرانية من النشاط الإسرائيلي في باكو، أكد مصدر في وزارة الدفاع الايرانية، أن طهران قامت أخيراً بتزويد أرمينيا بمسيرات للمراقبة وأخرى انتحارية وكميات كبيرة من الصواريخ والقذائف لمواجهة أي هجوم أذربيجاني محتمل.

وحسب المصدر، فإن الامدادات الإيرانية شملت كذلك صواريخ أرض - جو محمولة على الكتف، وصواريخ مضادة للدروع محمولة على الكتف مقلدة عن صواريخ ستينغر وجافلين الأميركية، التي حققت نجاحا كبيراً ضد الآليات الروسية في اوكرانيا.

دوليا، أشارت صحيفة القبس إلى دعوة وزيرا الخارجية الأميركية والبريطاني بعد اجتماع على هامش قمة مجموعة السبع في اليابان اليوم الإثنين إلى وقف فوري للعنف في السودان، حيث خلفت اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع 97 قتيلاً.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بعد اجتماع مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي، إن هناك اتفاقاً على الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار والعودة إلى المحادثات.



قالت صحيفة الجريدة إن يفجيني بريجوجين، رئيس «مجموعة فاجنر» العسكرية الروسية أثار ضجة بدعوته إلى إنهاء حرب أوكرانيا. وكتب الرجل المثير للجدل على مدونته: «من أجل سلطة الدولة ومن أجل المجتمع، فإنه من الضروري اليوم وضع نقطة سميكة وراء العملية العسكرية الخاصة».

وأضاف: «البديل المثالي هو إعلان نهاية العملية العسكرية الخاصة وإعلان أن روسيا حققت جميع أهدافها المقررة، وفي بعض الجوانب حققناها بالفعل».

وتابع بريجوجين في النص الذي سلطت الكثير من وسائل الإعلام الأوكرانية الضوء عليه: «بالنسبة لروسيا، فإنه يوجد دائماً خطر احتمال تدهور الوضع على الجبهة، بعد بدء الهجوم المضاد».



وأوضحت صحيفة القبس تأكيد الصين، اليوم الإثنين، أنها تابعت مرور مدمرة أميركية في مضيق تايوان، مضيفة أن قواتها تبقى «على مستوى تأهب عال». وقال الكولونيل شي يي، الناطق باسم الجيش الصيني «تبقى قواتنا في مستوى تأهب عال على الدوام، وستدافع بعزم عن السيادة الوطنية والأمن، فضلا عن السلام والاستقرار الإقليميين».

ومن جهتها، قالت البحرية الأميركية إن المدمرة ميليوس «عبرت ممراً في المضيق لا يقع في المياه الإقليمية لأي دولة ساحلية»، مشيرة إلى أنها أبحرت «عبر مياه تطبق فيها حرية الملاحة والتحليق في أعالي البحار وفقاً للقانون الدولي».

وتعتبر الصين تايوان جزءاً من أراضيها، وقد تعهدت بإخضاع الجزيرة ذات الحكم الذاتي لسيطرتها في يوم من الأيام.



أفادت صحيفة الجريدة بأن التوترات تصاعدت بين الصين وبعض الدول الأوروبية، في حين برزت التناقضات داخل أوروبا نفسها، خصوصاً بعد تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول تايوان التي قسمت الأوروبيين بين مؤيد ومعارض.

وتصاعدت الخلافات الأوروبية حيال الصين، التي طفت إلى السطح بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بكين ودعوته أوروبا للوقوف على مسافة واحدة بين بكين وواشنطن في قضية تايوان.



أشارت صحيفة الأنباء إلى ما قاله جيش كوريا الجنوبية امس إن قواته أطلقت أعيرة تحذيرية صوب قارب من كوريا الشمالية تخطى الحدود البحرية بين البلدين، وذلك في واقعة زادت من تصاعد حدة التوتر الناجم عن الاختبارات الصاروخية التي تجريها كوريا الشمالية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إنها أطلقت أعيرة تحذيرية وبثت إنذارات لإبعاد قارب دورية كوري شمالي انتهك خط الحدود الشمالي، وهو الحدود البحرية الفعلية بين البلدين.



أفادت صحيفة الراي بأن وسائل إعلام صينية رسمية نقلت اليوم، عن وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو قوله إن البلاد مستعدة للعمل مع روسيا لتكون لدى جيشي البلدين اتصالات إستراتيجية وثيقة.

وذكر تلفزيون الصين أن لي، الذي التقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو يوم الأحد، قال أيضا إن الصين ترغب في تعزيز التنسيق والتعاون متعددي الأطراف مع روسيا.