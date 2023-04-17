عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الري: رفع نتائج وتوصيات أسبوع المياه للعرض والمناقشة خلال مؤتمر COP28

صدى البلد


عقد   الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعا لمتابعة الترتيبات الجارية للإعداد لعقد أسبوع القاهرة السادس للمياه والمزمع عقده خلال الفترة من ٢٩ أكتوبر الى ٢ نوفمبر ٢٠٢٣ تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي.


وصرح الدكتور سويلم أن عنوان أسبوع القاهرة السادس للمياه "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الإستدامة" يعكس إهتمام الدولة المصرية الكبير بمجال المياه وعلاقته بالتغيرات المناخية ، وهو ما يعد استمراراً للمجهودات المبذولة فى هذا المجال والتى تمثلت فى عقد إسبوع القاهرة الخامس للمياه فى شهر إكتوبر الماضي تحت عنوان "المياه في قلب العمل المناخي" ، بالإضافة لفعاليات المياه التي عقدت في مؤتمر المناخ الماضي COP27 ، وفعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه والذى عقد فى نيويورك خلال شهر مارس الماضى ، والتى سعت مصر خلالها لإبراز قضايا المياه والتغيرات المناخية في هذه المحافل الدولية الهامة .


وأضاف الوزير أن أسبوع القاهرة السادس للمياه سيعقد قبيل مؤتمر المناخ COP28 بدولة الإمارات العربية المتحدة ، حيث من المقرر أن يتم رفع نتائج وتوصيات الأسبوع للعرض والمناقشة خلال فعاليات مؤتمر COP28.

ويهدف الأسبوع لدمج قضايا المياه ضمن العمل المناخي ، ومناقشة آثار التغيرات المناخية على قطاع المياه ، وتعزيز الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة والإبتكارات لمواجهة التحديات المائية بأساليب غير تقليدية ، والعمل على دعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه ، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية.


ومن المقرر مشاركة وفود وزارية ورسمية من معظم دول العالم بالإضافة لممثلي العديد من المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بقضايا المياه ، وسيضم الإسبوع العديد من الجلسات رفيعة المستوى والجلسات الفنية وورش العمل ، وتقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين ، كما يشتمل الإسبوع أيضاً على "مؤتمر علمي" يتضمن العديد من الأنشطة العلمية والفنية لعرضها في (٥) جلسات فنية متخصصة .


كما سيتم عقد (٤) مسابقات خلال الإسبوع هي مسابقة "أفضل الممارسات الزراعية للمحافظة على المياه" ، ومسابقة "أطروحة الثلاث دقائق" والتي يتقدم لها طلبة الماجستير والدكتوراة من طلبة كليات الهندسة والعلوم والزراعة من الجامعات المصرية ، ومسابقة "شباب المبتكرين في مجال المياه" والتي تقام لطلبة مدارس المتفوقين STEM ، ومسابقة "أفضل مشروع تخرج" .


كما سيتم تنظيم معرض بالتوازي مع أنشطة الأسبوع ، والذى سيتيح فرصة فريدة لجميع المؤسسات العامة والخاصة العاملة في قطاع المياه لعرض برامجها ومنتجاتها وإبتكاراتها في مجالات مختلفة مثل تحلية المياه والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المياه .


تم عقد الاجتماع بحضور كل من  المهندس/ وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط ، والسفير/ رفيق خليل المستشار السياسى للوزارة ، و الدكتورة/ يسرا علام مستشار الوزير للإتصال والعلاقات الخارجية ، و الدكتور/ عمرو فوزى مدير عام الموارد بقطاع التخطيط ، و المهندس/ مصطفى سنوسى معاون الوزير لشئون مياه النيل ، و المهندس/ احمد عمر بالمكتب الفنى للوزير ، وفريق عمل الإعداد لإسبوع القاهرة السادس للمياه .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجمعة ولا السبت.. البحوث الفلكية تحسم الجدل حول موعد عيد الفطر

2500 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 بالمصنعية

كلام نهائي.. عيد الفطر هذا اليوم فلكيًا والإفتاء تستطلع هلال شوال الخميس

الدولار يهبط بقوة عالميًا.. ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه الآن بعد زيادة الاحتياطي

34 أمرا تعوذ منها النبي .. انتبه لها

طقس أول أيام عيد الفطر 2023.. الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين

اتحاد الكرة عن عقوبة كهربا: يقف تنفيذها في هذه الحالة

بـ رسالة.. أول رد فعل من كهربا عقب قرارات لجنة الانضباط

ترشيحاتنا

الاقتصاد الأخضر.. مصر تعلن عن نظام عالمي جديد باجتماعات صندوق النقد

هل يجوز إخراج زكاة الفطر مكرونة بعد ارتفاع أسعار الأرز.. أزهري يجيب

قبل عيد الفطر.. حدود السحب النقدي من ماكينات ATM والرسوم المقررة

لماذا سمي شم النسيم بهذا الاسم ؟..خبير أثري يجيب

وزير التنمية المحلية يهنئ شيخ الأزهر بمناسبة الاحتفال بليلة القدر

وزير الدفاع الروسي يبلغ بوتين بتطورات التدريبات في المحيط الهادئ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنبوظ الريجيم.. طرق تناول الفسيخ أثناء الدايت

مبتكرة ولذيذة .. أحلى 4 طرق لعمل الرنجة

رد فعل الموظفين صادم.. تقرير بريطاني: إصابة 25 سائحا بالتسمم في تركيا

مش هتاكله تاني.. طبيب يكشف حقائق مرعبة عن الفسيخ

فيديو

خرمت ودني ومش بصوم ومبفوتش حلقة من جعفر العمدة.. تصريحات صادمة للسيناريست تامر حبيب

فريق العمل في لوكيشن التصوير .. هل تغيرت نهاية مسلسل جعفر العمدة؟

ممدوح عباس له فلوس لازم ياخدها.. تصريحات ميدو عن أزمة نادي الزمالك|فيديوجراف

مدينة بالجزائر تحير العالم.. مخلوقات بشرية تطير في السماء |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الخطأ الذي لا يغتفر!

هالة أمين

هالة أمين تكتب: "كليوباترا".. ملكة مصرية أخفق الجميع في تجسيدها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان والتكافل الاجتماعي المصري

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

اﻟﻤﺰﻳﺪ