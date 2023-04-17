ميدو يكشف مفاجأة عن مشاركة مرتضى منصور في انتخابات الزمالك المقبلة

أكد أحمد حسام ميدو، مشاركة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في انتخابات النادي المقبلة بعد زوال عضويته بقرار من محكمة القضاء الإداري.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية: "تفسيري وتوقعي للفترة المقبلة في الزمالك كالآتي، الحكم الذي صُدر من محكمة القضاء الإداري سيقوم مرتضى منصور بالطعن عليه أو الاستشكال، وهذا الاستشكال سوف يتم إيقاف الحكم من خلاله، بعد قبول الطعن".

واختتم: "بعد قبول طعن مرتضى سيحق له المشاركة في انتخابات نادي الزمالك المقرر عقدها بعد قرار محكمة القضاء الإداري، وسيفوز مرتضى منصور بالانتخابات وسيعود إلى رئاسة الزمالك بشكل طبيعي"