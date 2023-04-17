عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عاوزه واحد قادر.. إطلالات رضوى الشربيني تثير السوشيال ميديا| شاهد

صدى البلد

تصدرت  الإعلامية رضوى الشربينى، تريند السوشيال ميديا خلال ساعات بعد استضافتها ببرنامج "أنا والقناع"، والتى تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، والذى يذاع من خلال فضائية "cbc". 

وأكثر ما أثار الجدل  عن رضوى الشربيني  خلال اللقاء عن مواصفات فتى أحلامها؛ حيث قالت: "أنا ست قادرة وعاوزة واحد يكون قادر، وده بمعنى إنه يكون قوي، ويستخدم قوته معايا مش عليا، وبجد يكون قادر علشان أنا ست قادرة وصعب أوي التعامل معايا، وهو لما يكون قوي مش هيتلكك ليا وهيعرف يكبر دماغه. 

 

وكانت أثارت  إطلالات  رضوى الشربيني الجدل خلال الفترة الماضية وإليكم أغرب إطلالات رضوي الشربيني 

رضوي الشربيني الاعلاميه رضوي الشربيني اطلالة رضوي الشربيني إطلالات رضوي الشربيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجمعة ولا السبت.. البحوث الفلكية تحسم الجدل حول موعد عيد الفطر

مفاجأة في سعر الذهب خلال شم النسيم .. تفاصيل

2500 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 بالمصنعية

كلام نهائي.. عيد الفطر هذا اليوم فلكيًا والإفتاء تستطلع هلال شوال الخميس

الدولار يهبط بقوة عالميًا.. ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه الآن بعد زيادة الاحتياطي

الرئيس السيسي يصدق على عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي

اتحاد الكرة عن عقوبة كهربا: يقف تنفيذها في هذه الحالة

نهاية البشرية.. تحذيرات من زلزال بقوة 9 ريختر يضرب دولة عظمى.. شاهد

ترشيحاتنا

بالحلوى والهدايا.. محافظة القاهرة تفاجئ المواطنين في احتفالات شم النسيم بالحديقة الدولية

إيران تكشف عن تطورات جديدة في العلاقات مع السعودية.. تفاصيل

استخدموا مركب صيد .. تفاصيل سرقة أجزاء من كوبرى يالبحيزة

دفعت تمن جمالي ومش بفكر في عمرو دياب .. رد شيرين على زواجها من الهضبة

شاهد| لحظة إعلان الناطق باسم قوات الدعم السريع انشقاقه وانضمامه للجيش السوداني

يستخدم في أهم وأدق الصناعات .. ما هو خام التنتالوم ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في شم النسيم.. ما رمزية البيض والرنجة والفسيخ عند المصري القديم

عاوزه واحد قادر.. إطلالات رضوى الشربيني تثير السوشيال ميديا| شاهد

شاهد| إعطاء أرنب رتبة ضابط شرطة في أمريكا.. والسبب

هنبوظ الريجيم.. طرق تناول الفسيخ أثناء الدايت

فيديو

يستخدم في أهم وأدق الصناعات .. ما هو خام التنتالوم ؟

خرمت ودني ومش بصوم ومبفوتش حلقة من جعفر العمدة.. تصريحات صادمة للسيناريست تامر حبيب

فريق العمل في لوكيشن التصوير .. هل تغيرت نهاية مسلسل جعفر العمدة؟

ممدوح عباس له فلوس لازم ياخدها.. تصريحات ميدو عن أزمة نادي الزمالك|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الخطأ الذي لا يغتفر!

هالة أمين

هالة أمين تكتب: "كليوباترا".. ملكة مصرية أخفق الجميع في تجسيدها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان والتكافل الاجتماعي المصري

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

اﻟﻤﺰﻳﺪ