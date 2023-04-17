عاوزه واحد قادر.. إطلالات رضوى الشربيني تثير السوشيال ميديا| شاهد

تصدرت الإعلامية رضوى الشربينى، تريند السوشيال ميديا خلال ساعات بعد استضافتها ببرنامج "أنا والقناع"، والتى تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، والذى يذاع من خلال فضائية "cbc".

وأكثر ما أثار الجدل عن رضوى الشربيني خلال اللقاء عن مواصفات فتى أحلامها؛ حيث قالت: "أنا ست قادرة وعاوزة واحد يكون قادر، وده بمعنى إنه يكون قوي، ويستخدم قوته معايا مش عليا، وبجد يكون قادر علشان أنا ست قادرة وصعب أوي التعامل معايا، وهو لما يكون قوي مش هيتلكك ليا وهيعرف يكبر دماغه.

وكانت أثارت إطلالات رضوى الشربيني الجدل خلال الفترة الماضية وإليكم أغرب إطلالات رضوي الشربيني