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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دبلوماسي روسي: موسكو تقف وحدها في مواجهة التكتل العسكري لحلف الناتو وأوكرانيا

صدى البلد

  قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل جالوزين اليوم الإثنين إن روسيا تقف وحدها عمليا في مواجهة التكتل العسكري الصناعي لحلف شمال الأطلسي وأوكرانيا.


وأوضح جالوزين في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية أن "روسيا أصبحت الآن وحيدة عمليا في مواجهة التكتل العسكري والصناعي العسكري بين الناتو وأوكرانيا، وتم تكليف أوكرانيا لتقوم بدور رأس الجسر في المواجهة مع روسيا، بينما يعمل الغرب الجماعي كمقر وخلفية واستخبارات ومزود أسلحة".


وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن "أوكرانيا حاليا تعتبر حجر عثرة في العلاقات بين روسيا والغرب، فأصبحت هذه الدولة المادة المستهلكة لسياسة الغرب الجماعي، وتهدف هذه السياسة إلى بناء كيان من العلاقات الدولية المفيدة لهم، من أجل منع انزلاق القطبية الأحادية والهيمنة السابقة من أيديهم بأي وسيلة".


وذكر جالوزين أن إمدادات الأسلحة من دول حلف الناتو لأوكرانيا قد تجاوزت قيمتها بالفعل 65 مليار يورو، لكن لم يتمكن الغرب من إيجاد أموال من أجل السلام ودعم الدول النامية وحل مشكلات الأمن الغذائي".

 

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