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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|موبايل جديد من سامسونج للفئة المتوسطة.. وأفضل تليفونات HTC تغنيك عن iPhone

أخبار التكنولوجيا//بكاميرا
أخبار التكنولوجيا//بكاميرا 108 ميجابكسل موبايل جديد من سامسو

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

بكاميرا 108 ميجابكسل.. موبايل جديد من سامسونج للفئة المتوسطة 

 

أطلقت شركة سامسونج Samsung الكورية الجنوبية هاتفين ذكيين جديدين من الفئة المتوسطة تحت السلسلة A في الهند التي تعد ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم، لكن للأسف فإن أسعارهم ليست في متناول الجميع. 

 

أرخص هواتف Tecno تعوضك عن موبايلات سامسونج الغالية

 

TECNO هي علامة تجارية تقنية مُبتكرة تعمل في أكثر من 70 دولة ومنطقة عبر القارات الخمس. 

وأحدثت منذ إطلاقها TECNO ثورة في التجربة الرقمية في الأسواق العالمية الناشئة، ودفعت بلا هوادة من أجل التكامل المثالي للتصميم الجمالي المعاصر مع أحدث التقنيات.

تطورت TECNO اليوم لتصبح شركة رائدة معترف بها في أسواقها المستهدفة، حيثُ تقدم أحدث الابتكارات من خلال مجموعة واسعة من الهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية وأنظمة تشغيل  HiOS ومنتجات المنزل الذكي وسنوضح أرخص الهواتف الذكية من هذه الشركة وأفضلها التي تم إطلاقها مؤخرا.

 

آخر عروض رمضان..موبايل شاومي Xiaomi حديث بكاميرا 50 ميجابكسل وسعر 3500 جنيه

 

تقدم شركة شاومي الصينية الرائدة هاتفا متميزا وهو Xiaomi Redmi 12C والذي يأتي لينافس في الفئة الاقتصادية حيث يأتي بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 ميجا بكسل وبطارية عملاقة بسعة 5000 مللي أمبير مع إستخدام معالج ميديا تيك الـ Helio G85.

 

أفضل موبايلات HTC تغنيك عن iPhone .. للفئة المتوسطة 

 

أعلنت شركة HTC التايوانية عن هاتف HTC Wildfire E2 Play في الأسواق الأفريقية، يأتي ذلك بعد أن كشفت الشركة عن هاتف Wildfire E3 Lite في إفريقيا .

 تتضمن بعض ميزاته شاشة ضخمة ومعالج Unisoc وكاميرات خلفية رباعية بدقة 48 ميجابكسل، لذلك سنوضح مواصفات كلا الهاتفين.

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