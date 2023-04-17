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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

ماراثون رياضي بـ«الريان» .. وزيرة البيئة تناقش الاستثمار البيئي بالمحميات الطبيعية

صدى البلد

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا موسعاً عبر خاصية الفيديو كونفرانس مع أحد مستثمري القطاع الخاص لبحث تنظيم مارثون عالمى بمحمية وادى الريان بمحافظة الفيوم من مقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك استكمالا لمشاوراتها لدعم الاستثمار البيئى بالمحميات الطبيعية، وبحضور قيادات الوزارة المعنية.

وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الاجتماع أهمية طرح أنشطة سياحية متنوعة تتناسب مع طبيعة المحميات و الاستمتاع بالطبيعة الخلابة بها بالتعاون مع القطاع الخاص لدعم السياحة البيئية  بالمحميات وخاصة فى ظل توجه الدولة لدعم الاستثمار بالتعاون مع  القطاع الخاص والاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية فى هذا الشأن مع الحرص على التزام الشركة  المنفذة بكافة المعايير والاشتراطات البيئية داخل المحميات الطبيعية.

وقدم المستثمر مقترح لإقامة النسخة المصرية لسباق الرمال بمحمية وادى الريان مشيرا انه مارثون وسباق رياضى عالمى لمسافة حوالى 120كم يقام لمدة أربعة أيام فى الصحراء ويهدف الى الترويج ودعم السياحة البيئية فى وادى الريان وقد تم تنظيمه لأول مرة  منذ 40 عام بالمغرب ويتم تكراره بالعديد من الدول وله شهرة عالمية واسعة ويذاع عبر القنوات التلفزيونية العالمية ومنصات البث الرقمى ومن المتوقع حضور 300 مشارك من جنسيات مختلفة فى النسخة الأولى منه بمصر  ويقام الحدث تحت رعاية عدد من الوزارات على ان يتم تنظيمه بالتعاون مع أحد الشركات الفرنسية  المتخصصة فى الدعاية و التسويق.   

كما تضمن الاجتماع عرض فيلم قصير عن السباق ودوره فى دعم العمل البيئى والحفاظ على الموارد الطبيعة.  

وقد أبدت وزيرة البيئة موافقتها المبدئية على دعم السباق، شريطة أن يلتزم القائمون عليه بالمعايير والاشتراطات الخاصة بالمحميات الطبيعية ، وضرورة تحديد المسؤليات والأدوار لكافة الشركاء ، مع إتخاذ كافة الإجراءات والحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.

وتقدم المستثمر بالشكر والتقدير لوزيرة البيئة على ما تقدمه من دعم  للمستثمرين لتحقيق التنمية السياحية البيئية داخل المحميات الطبيعية.

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