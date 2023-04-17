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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السوريون أكثر ضحاياه| مرض نادر ينتشر بين اللاجئين فى أوروبا

صدى البلد

أعلنت منظمة طبية ألمانية، أن المزيد من حالات مرض الخناق الجلدي النادر (الدفتيريا) بدأت في الانتشار بالبلاد خصوصاً وباقي الدول الأوروبية عموماً، مرجحة أن تكون العدوى قد انتشرت بشكل كبير بين اللاجئين السوريين والأفغان الذين وصلوا حديثاً.

وبحسب وسائل إعلام، فقد أكد معهد "روبرت كوخ" الطبي أنه تم الإبلاغ عن عدد متزايد من مرضى الدفتيريا الجلدية في البلاد منذ الصيف الماضي والتي تأثر بها اللاجئون بشكل خاص، فيما نفى معهد "روبرت كوخ" وقوع حالات إصابة بالمرض النادر بين الموظفين المسؤولين عن اللاجئين أو بين عامة الناس.

وتم اكتشاف عدد كبير بشكل غير عادي من حالات المرض النادر، حيث تم الإبلاغ عن 171 إصابة في ألمانيا حتى 12 من ابريل الجاري، تنتمي في معظمها للاجئين، مضيفة أن الحالات المكتشفة هي جزء من تفشي مرض الدفتيريا الجلدي على مستوى أوروبا.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن المرض البكتيري الذي يمكن الوقاية منه باللقاحات لم يتسبب بأي وفيات في ألمانيا حتى الآن، وأنه يوجد 9 من كل 10 حالات تم توصيفها بمرض (الخناق الجلدي)، لافتة إلى أنه بحسب المعلومات فإن المهاجرين الذين دخلوا البلاد حديثاً ومعظمهم من سوريا وأفغانستان يتأثرون بشكل كبير.

وأضافت التقارير ، أن فرقاً طبية من عدة دول تهتم بتقديم نتائج حول تفشي المرض وذلك خلال المؤتمر الأوروبي القادم لعلم الأحياء الدقيقة السريرية والأمراض المعدية (ECCMID) في كوبنهاغن والذي يبدأ اليوم.

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