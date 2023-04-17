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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عاجل.. الجيش السوداني يسيطر علي مقر قوات الدعم السريع

صدى البلد

أعلن الجيش السوداني ، اليوم الإثنين ،في نبأ عاجل مرفق معه فيديو ، كامل سيطرته علي مقر قوات الدعم السريع.

وجاء في كلمته :"في الطريق إلى إنهاء التمرد قواتكم المسلحة تسيطر على مقر قوات الدعم السريع المتمردة - رئاسة المجموعة الخاصة".

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قدم الجيش السوداني دعوة لمنسوبي الدعم السريع للمسارعة بالانضمام إلى القوات المسلحة .

وقال الجيش السوداني في بيان له: "تتقدم لكم قواتكم المسلحة بالتحية والتقدير، كما وتعتذر عن الظروف الصعبة التي يعايشها شعبنا خلال هذه الأيام، والتي خلقها تمرد قيادة الدعم السريع غير المبرر على الدولة، ونثمن صبر ومساندة شعبنا لجيشه الوطني  الذي لم يكن مثارا للشك على مدى تاريخه الطويل، ونرفع أهم القبعات احتراما على وقفتهم الصلبة خلف جيشهم خلال هذه المحنة الوطنية"

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