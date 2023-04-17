أخبار السيارات| ما أفضل يوم وشهر لشراء سيارة جديدة.. أرخص هاتشباك يابانية فول أوبشن زيرو

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :

تنتج العلامة التجارية اليابانية الخاصة بالسيارات الكثير من أنواع السيارات الجديدة موديل 2022، وتتنوع تلك السيارات ما بين فئة السيارات السيدان، والكوبيه، والهاتشباك، حيث تتوافر تلك الطرازات بالعديد من المميزات والتكنولوجيات الحديثة التي تتماشي مع فئتها السعرية، ومن تلك السيارات سوزوكي اسبريسو 2022 الهاتشباك.

ينتشر داخل السوق المصري للسيارات العديد من طرازات السيارات الخاصة بذوي الهمم، وتم توافر تلك السيارات في إطارات توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بذوي الهمم وتوفر كافة سبل الراحة لهم، التي تساعدهم علي ممارسة حياتهم بشكل طبيعي بدون الاحتياج لأحد.

سيارة بي إم دبليو M2 موديل 2023 الرياضية مقدمة من قبل الصانع البافاري، وتم تطويرها من قبل قسم السيارات الرياضية لدي شركة BMW ، وقد حلت الفئة الثانية محل طرازات الكوبيه من الفئة الأولى، وهي الآن في جيلها الثاني والجديد كلياً الذي ظهر أواخر عام 2022، وتنتمي الي فئة السيارات الكوبيه ذات البابين.

هناك أوقات مميزة يمكن لراغبي شراء السيارات الجديدة أن يتم صفقة شراءه بها وبأفضل سعر، حيث يقدم وكلاء وموزعين السيارات علي مدار العام خصومات علي مختلف أنواع السيارات، وتلك الأوقات يمكن أن يستفيد منها المواطنين عند الأقبال علي شراء سيارة جديدة .

هناك نصائح مهمة يجب معرفتها عند البحث عن سيارة مستعملة لشرائها، خصوصا أن السيارات المستعملة أصبحت الأن أغلي في السعر عن السابق، ولكن رغم ارتفاع ثمنها إلا أن شراء سيارة مستعملة يعد طريقة رائعة لتوفير المال مقارنة بشراء سيارة جديدة .

انتشرت صورة خلال الفترة الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لشخص يمتلك سيارة من طراز مرسيدس ما يباخ وهو يتلقى المساعدات من الهلال الأحمر أثناء أذان المغرب للإفطار، ولك خلال شهر رمضان الجاري لعام 2023 .

أعلن مجلس الوزراء سابقا عن موافقته علي القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، وذلك من أجل جلب سيارتهم من الخارج الي مصر بدون تكاليف باهظة، التي من شأنها منعهم من القدوم بسارتهم الي مصر .

يقدم وكيل سيارات شركة شيفروليه في مصر سيارته النقل الجديدة شيفروليه جامبو موديل 2024، والتي جاءت الي السوق المصري بتقنيات حديثة ومتقدمة، من أجل توفير أكبر قدر من الراحة لسائقها، بالإضافة الي أنها تقدم بداخل السوق المصري للسيارات الجديدة بـ 8 فئات مختلفين في التجهيزات والأسعار .