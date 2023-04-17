عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| ما أفضل يوم وشهر لشراء سيارة جديدة.. أرخص هاتشباك يابانية فول أوبشن زيرو

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :

تنتج العلامة التجارية اليابانية الخاصة بالسيارات الكثير من أنواع السيارات الجديدة موديل 2022، وتتنوع تلك السيارات ما بين فئة السيارات السيدان، والكوبيه، والهاتشباك، حيث تتوافر تلك الطرازات بالعديد من المميزات والتكنولوجيات الحديثة التي تتماشي مع فئتها السعرية، ومن تلك السيارات سوزوكي اسبريسو 2022 الهاتشباك.

ينتشر داخل السوق المصري للسيارات العديد من طرازات السيارات الخاصة بذوي الهمم، وتم توافر تلك السيارات في إطارات توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بذوي الهمم وتوفر كافة سبل الراحة لهم، التي تساعدهم علي ممارسة حياتهم بشكل طبيعي بدون الاحتياج لأحد.

سيارة بي إم دبليو M2  موديل 2023 الرياضية مقدمة من قبل الصانع البافاري، وتم تطويرها من قبل قسم السيارات الرياضية لدي شركة BMW ، وقد حلت الفئة الثانية محل طرازات الكوبيه من الفئة الأولى، وهي الآن في جيلها الثاني والجديد كلياً الذي ظهر أواخر عام 2022، وتنتمي الي فئة السيارات الكوبيه ذات البابين.

هناك أوقات مميزة يمكن لراغبي شراء السيارات الجديدة أن يتم صفقة شراءه بها وبأفضل سعر، حيث يقدم وكلاء وموزعين السيارات علي مدار العام خصومات علي مختلف أنواع السيارات، وتلك الأوقات يمكن أن يستفيد منها المواطنين عند الأقبال علي شراء سيارة جديدة .

هناك نصائح مهمة يجب معرفتها عند البحث عن سيارة مستعملة لشرائها، خصوصا أن السيارات المستعملة أصبحت الأن أغلي في السعر عن السابق، ولكن رغم ارتفاع ثمنها إلا أن شراء سيارة مستعملة يعد طريقة رائعة لتوفير المال مقارنة بشراء سيارة جديدة .

انتشرت صورة خلال الفترة الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لشخص يمتلك سيارة من طراز مرسيدس ما يباخ وهو يتلقى المساعدات من الهلال الأحمر أثناء أذان المغرب للإفطار، ولك خلال شهر رمضان الجاري لعام 2023 .

أعلن مجلس الوزراء سابقا عن موافقته علي القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، وذلك من أجل جلب سيارتهم من الخارج الي مصر بدون تكاليف باهظة، التي من شأنها منعهم من القدوم بسارتهم الي مصر .

يقدم وكيل سيارات شركة شيفروليه  في مصر سيارته النقل الجديدة شيفروليه جامبو موديل 2024، والتي جاءت الي السوق المصري بتقنيات حديثة ومتقدمة، من أجل توفير أكبر قدر من الراحة لسائقها، بالإضافة الي أنها تقدم بداخل السوق المصري للسيارات الجديدة بـ 8 فئات مختلفين في التجهيزات والأسعار .

سوزوكي اسبريسو 2022 كيا سيراتو لذوي الاحتياجات الخاصة BMW M2 بي ام دبليو M2 فضل يوم وشهر لشراء سيارة جديدة شراء السيارات الجديدة نصائح مهمة سعر مرسيدس مايباخ مرسيدس مايباخ كيا سيراتو 2020 شيفروليه جامبو 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مواطن العفة .. قرار عاجل ضد المتهم بالاعتداء على سائحة فرنسية

بنك مصري يطرح شهادة إدخار بعائد تراكمي 39٪ تدفع مقدما

زحام على محلات الذهب.. سر الإقبال الكبير على الشراء رغم تذبذب الأسعار

غياب 15 لاعبا.. كيف يظهر فريق الأهلي اليوم أمام سموحة ؟

الدولار يهبط بقوة عالميًا.. ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه الآن بعد زيادة الاحتياطي

إعلامي شهير.. تعرف على ضيف برنامج رامز نيفر إند اليوم

اتحاد الكرة عن عقوبة كهربا: يقف تنفيذها في هذه الحالة

بفرمان الفيفا .. تطورات في شكوى كهربا والأهلي ضد مرتضى منصور

موضوعات متعلقة

أخبار السيارات| سعر كيا سبورتاج موديل 2023.. أسعار ميتسوبيشي في مصر.. واشتر هيونداي فيرنا بأرخص سعر للمستعمل

أخبار السيارات|5 موديلات رياضية جديدة في السعودية.. خصم 70% لفترة محدودة على سيارة BMW 520I

أخبار السيارات| أسعار هيونداي توسان الجديدة ..أرخص 5 سيارات زيرو في مصر..أكثر السيارات الصينية مبيعًا في 2023

أخبار السيارات.. الأسعار الجديدة لـ5 ماركات صينية زيرو في مصر وBMW 320I بـ ثمن مفاجأة

أخبار السيارات| سعر أرخص سيارة عائلية في مصر.. بأقل سعر للمستعمل اشتر سيارة هيونداي اكسنت..أحدث أسعار نيسان صني موديل 2024

أخبار السيارات| نيسان سنترا 2024 وأوبل هاتشباك 2023الآن في مصر.. كوارث إهمال تغيير فلتر زيت .. مواصفات مرسيدس مايباخ GLS 600 الجديدة

أخبار السيارات| جيلي جالاكسي L7 الهجينة الجديدة بـ900 ألف جنيه .. وأفضل سيارة كهربائية SUV في 2023

أخبار السيارات| أغلى لوحة سيارات في العالم بـ465 مليون جنيه.. نصائح مهمة لتحسين استهلاك الوقود

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية: لا حرج في عدم الإنصات للقرآن وقت العمل

هل ينذر بـ زلزال مدمر .. ثقب غامض بالمحيط الهادي | فيديو

في شم النسيم.. طريقة تحضير سلطة الرنجة بوصفة مميزة

أخبار التكنولوجيا|موبايل جديد من سامسونج للفئة المتوسطة.. وأفضل تليفونات HTC تغنيك عن iPhone

لم يتواجد وقت الحادث..سقوط واجهة عقار بكرموز غربي الإسكندرية دون إصابات|شاهد

البابا تواضروس: أبناء الكنيسة الأرثوذكسية في السودان بخير ولا توجد مشكلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلال 24 ساعة.. طريقة عمل الترمس الحلو في العيد

هتلاقي الانتريه معدي جنبك.. موضة جديدة بملابس العيد تثير الجدل على الفيسبوك

لامسلوق ولا مقلي.. البيض المخلل يشعل السوشيال ميديا في شم النسيم

اختبر قوة بصرك.. 3 بومات مختبئات بين الدجاج| هل عثرت عليها

فيديو

إفطار أسري واعتكاف.. هكذا كان يقضي رؤساء مصر السابقون شهر رمضان|فيديوجراف

مشهد مصر كلها مستنياه.. خناقة جعفر العمدة وشوقي وسيد ونعيم ضد كارم

زلزال بقوة 9 ريختر.. تحذير من هزة أرضية مدمرة.. فيديو

بنك مصري يطرح شهادة إدخار بعائد تراكمي 39٪ تدفع مقدما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الخطأ الذي لا يغتفر!

هالة أمين

هالة أمين تكتب: "كليوباترا".. ملكة مصرية أخفق الجميع في تجسيدها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان والتكافل الاجتماعي المصري

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

اﻟﻤﺰﻳﺪ