دعامة بالقلب| ابنة حسن عبد المجيد تكشف تطورا في حالته الصحية ..خاص

كشفت ابنة المطرب حسن عبد المجيد تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لجلطة فى القلب الأيام القليلة الماضية أدت لدخوله المستشفى.

وقالت ابنة حسن عبد المجيد فى تصريحات خاصة لصدى البلد :"حالة والدى تحسنت و غادر المستشفى بعد إصابته بجلطة فى القلب".

وأضافت ابنه حسن عبد المجيد:" تم تركيب دعامتين فى القلب وسيتم تركيب الدعامة الثالثة بعد عيد الفطر ".



قال الفنان حسن عبد المجيد إنه استفاد من أحمد منيب وهو صاحب رؤية وتلقائي، وتمنى أن تكون أغنية "ربك هوالعالم" خاصة به، وكان يتمنى أن يغنيها.

وأضاف حسن عبد المجيد خلال لقائه مع الإعلامية “إيمان أبو طالب” في برنامج “بالخط العريض” على شاشة قناةالحياة، أن محمد منير أكثر حد طور في الأغنية سواء باللحن أو الكلام، معقبا: "مفيش حد زيه في مصر".

وأوضح حسن عبدالمجيد: "محمد منير منفرد ومفيش حد زيه في القبول أو الشكل.. ده مش تحيز" .

وأشار إلى أن الفنان أحمد منيب كان لا يتقاضى أجرا على بعض ألحانه من بعض المطربين المبتدئين واصفا حميدالشاعري بأنه "أميز موزعين مصر" وأنه تعرف عليه في حفلة في معهد التعاون، مضيفا أنه أحدث "انقلاب" في الأغنيةوأنه صاحب فضل على جيل الثمانينيات والتسعينيات، قائلا: "حميد الشاعري مبوظش الأغنية"