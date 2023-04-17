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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

بيطري الشرقية تحرر 12 محضرا وتضبط 3 أطنان أسماك مخالفة البيانات ومجهولة

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض و شوادر بيع اللحوم ومحلات الجزارة والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار ، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق الأسماك و اللحوم خلال عيد شم النسيم مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

حملات مكبرة لإزالة التعديات بالبناء المخالف بالشرقية

وأضاف اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية وإدارة المجازر و التفتيش على اللحوم وأقسام الصحة الإدارات البيطرية بالإشتراك مع الجهات المعنية قامت بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق الأسماك و اللحوم وذلك في إطار توفير غذاء صحي وآمن حفاظا على صحة و سلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة و المجهولة المصدر .

وأشار مدير مديرية الطب البيطري الي أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير (١٢) محضر مخالفة و ضبط (٣ طن و ١٣٨ كجم ) أسماك و لحوم مخالفة بيانها ( ٢ طن و ١٨٠ كجم ) أسماك هارينج مجمدة مجهولة المصدر و ( ٩٥٠ كجم ) رنجة بدون بيانات و(٨ كجم ) لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية و تم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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