دييجو إلياس يتصدر التصنيف العالمي للإسكواش للمرة الأولى.. ومصطفى عسل يتراجع

أعلنت رابطة محترفي الإسكواش اليوم الاثنين 17 أبريل، التصنيف العالمي للمحترفين والمحترفات والذي شهد تصدر البيروفي دييجو إلياس للمرة الأولى في تاريخه.

وأصبح دييجو إلياس أول لاعب من أمريكا الجنوبية ، يتصدر التصنيف العالمي للمحترفين وثانى لاعب من الأمريكتين بعد الكندى وبطل العالم السابق جوناثان باور .

وشهد التصنيف تراجع مصطفى عسل لاعب النادي والمصنف الأول خلال الأشهر الثلاثة السابقة للمركز الثالث بسبب إيقافه وعدم مشاركته في بطولتي أوبتاسيا وبريطانيا المفتوحة ، وتقدم الإنجليزي محمد الشوربجي للمركز الثاني .

كما تقدم علي فرج لاعب وادي دجلة للمركز الرابع بعد تتويجه مؤخرا ببطولة بريطانيا المفتوحة .

واحتل مروان الشوربجي المركز السادس وطارق مؤمن المركز السابع ومازن عشان المركز التاسع ويوسف سليمان المركز الحادي عشر وفارس دسوقي المركز الثاني عشر .

وصعد كريم عبد الجواد إلى المركز 14 في التصنيف بعد تتويجه مؤخرا ببطولة أوبتاسيا وتأهل لربع نهائي بطولة بريطانيا المفتوحة وأخيرا احتل محمد الشربيني المركز التاسع عشر.