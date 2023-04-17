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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيطرة مصرية.. نوران جوهر تواصل صدارة التصنيف العالمي للإسكواش

صدى البلد

أصدرت رابطة محترفي الإسكواش اليوم "الاثنين" التصنيف العالمي للمحترفين والمحترفات، الذي شهد مواصلة نوران جوهر صدارة التصنيف للأسبوع 55 على التوالي.

كما شهد التصنيف تقدم نور الشربيني لاعبة نادي سبورتنج للمركز الثاني بعد تتويجها ببطولة بريطانيا المفتوحة مع عودة هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة للمركز الثالث.

وتوجت نور الشربيني بلقب بطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش للمرة الرابعة في تاريخها بعد فوزها في النهائي على زميلتها نوران جوهر بنتيجة الأشواط 3-0 .

واحتلت نور الطيب المركز السادس وروان العربي المركز التاسع وسلمى هاني المركز الثاني عشر وفريدة محمد المركز السابع عشر .

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