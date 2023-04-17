شاهد| طماطم مزروعة في الفضاء ستعود إلي الأرض .. فما قصتها ؟

عرضت قناة العربية تقريراً بعنوان "طماطم مزروعة في الفضاء ستعود الي الأرض .. فما قصتها ؟".

وأضاف التقرير أن الطماطم المزروعة في محطة الفضاء الدولية تعود إلي الأرض بعد دراسة ناجحة أجرتها وكالة ناسا حول الإمدادات الغذائية الطازجة لرواد الفضاء في المستقبل ومن المقرر أن يتم نقل العينات العلمية الي مركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة ناسا في فلوريدا، حيث سيجري العلماء تحليلات إضافية علي الطماطم المزروعة منشآة الخضروات في محطة الفضاء.

وتابع التقرير أن نظام إنتاج الخضار النباتي في محطة الفضاء يوفر فرصة لتطوير مكون خضروات طازجة وتناول الطعام في المحطة الفضائية، ومن المتوقع أن تساعد التجربة في تحديد أفضل الممارسات البستانية لتحقيق عوائد عالية من الطماطم الآمنة والمغذية لتكملة نظام غذائي فضائي من الأطعمة المعبأة مسبقاً.