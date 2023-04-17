شركات السياحة: مد فترة إدخال أسماء الحجاج حتى الخميس 27 أبريل

أفادت غرفة شركات السياحة في منشور لها حمل رقم 80 لسنة 2022، أن إلحاقا للكتاب الدورى رقم 54 لسنة 2023 الخاص بضوابط وقواعد تنظيم رحلات الحج لموسم 1444 هـ / 2023 ، حيث تضمنت الضوابط بند توقيتات اليه تنفيذ نظام القرعة الإلكترونية أخر تسجيل أسماء المواطنين المتقدمين لقرعة الحج السياحي يوم الأربعاء 19 أبريل 2023 الموافق 28 رمضان.



أوضحت غرفة شركات السياحة فى خطاب موجه لأعضائها حصل "صدى البلد" على نسخة منه، أن وزارة السياحة والآثار قد أفادت الغرفة بخطابها المتضمن الموافقة على طلب الغرفة بمد إدخال أسماء المواطنين المتقدمين لقرعة الحج السياحي وذلك حرصا على مصلحة الشركات السياحية والمصلحة العامة لعموم المواطنين الراغبين في أداء الفريضة.



من جانبها قررت وزارة السياحة والآثار مد فترة إدخال اسماء الحجاج حتى يوم الخميس 27 ابريل 2023 مع الابقاء على الموعد المحدد لإجراء القرعة يوم 30 ابريل كما هو دون تعديل.